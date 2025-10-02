خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته آینده؛

بررسی نحوه انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور به داخل در کمیسیون آموزش

بررسی نحوه انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور به داخل در کمیسیون آموزش
کد خبر : 1694636
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هفته آینده درباره اجرای قانون برنامه هفتم، انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت بررسی انجام می‌دهد.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

  • روز یکشنبه (۱۳ مهر ماه)؛

کمیسیون آموزش در کنار نشست هیات رئیسه کمیسیون؛ بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه در مورد عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی قانون برنامه در دستور کار خواهد داشت. همچنین اعضای کمیسیون آموزش گزارش شورای عالی راهبری برنامه در مورد عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی قانون برنامه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

  • روز سه‌شنبه (۱۵ مهر ماه)؛

نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص بررسی نحوه انتقال دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی رشته‌های پزشکی خارج از کشور به داخل با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.

گفتنی است در روز شنبه (۱۲ مهرماه)، کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان؛ گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و گزارش مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای تفاهم نامه اختصاص بخشی از منابع موضوع بند «ب» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارائه خواهد شد.

 همچنین دوشنبه (۱۴ مهرماه) کارگروه مشترک کمیته آموزش عالی و کمیته دانش بنیان بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بررسی قرار می‌دهد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی