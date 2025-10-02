هفته آینده؛
بررسی نحوه انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور به داخل در کمیسیون آموزش
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هفته آینده درباره اجرای قانون برنامه هفتم، انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور، قانون جهش تولید دانشبنیان و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت بررسی انجام میدهد.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
- روز یکشنبه (۱۳ مهر ماه)؛
کمیسیون آموزش در کنار نشست هیات رئیسه کمیسیون؛ بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه در مورد عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی قانون برنامه در دستور کار خواهد داشت. همچنین اعضای کمیسیون آموزش گزارش شورای عالی راهبری برنامه در مورد عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی قانون برنامه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
- روز سهشنبه (۱۵ مهر ماه)؛
نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص بررسی نحوه انتقال دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی رشتههای پزشکی خارج از کشور به داخل با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.
گفتنی است در روز شنبه (۱۲ مهرماه)، کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان؛ گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و گزارش مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای تفاهم نامه اختصاص بخشی از منابع موضوع بند «ب» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارائه خواهد شد.
همچنین دوشنبه (۱۴ مهرماه) کارگروه مشترک کمیته آموزش عالی و کمیته دانش بنیان بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بررسی قرار میدهد.