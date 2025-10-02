هزار و ۲۱۲ پرونده در دادگاه صلح شهرستان دیر مختومه شده است

به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به همراه دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان از دادگستری شهرستان دیر بازدید و ضمن حضور در شعبات مختلف با کارکنان قضایی و اداری از نزدیک دیدار کرد و همچنین روند رسیدگی‌ها و عملکرد هر شعبه را مورد بررسی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری استان با حضور در دادگاه صلح شهرستان دیر اظهار کرد: از اول سال تا کنون یک هزار و ۵۳۵ پرونده در شعبه دادگاه صلح شهرستان دیر وارد شده است که در مقابل از این تعداد یک هزار و ۲۱۲ پرونده رسیدگی شده است.

مهرانگیز در ادامه، بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورای حل اختلاف می‌تواند نقش مهمی در هدایت پرونده‌ها به مسیر صلح و سازش ایفا کند و باید این ظرفیت مردمی بیش از پیش تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست قوه قضاییه بر توسعه راهکار‌های غیرقضایی برای حل اختلافات و تقویت نهاد‌های میانجی‌گر مردمی است که تحقق آن مستلزم تعامل مستمر و آموزش هدفمند در این زمینه است.

انتهای پیام/