مهرانگیز:
هزار و ۲۱۲ پرونده در دادگاه صلح شهرستان دیر مختومه شده است
رئیسکل دادگستری استان بوشهر از حوزه قضایی شهرستان دیر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگیها و عملکرد هر شعبه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز، رئیسکل دادگستری استان بوشهر به همراه دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان از دادگستری شهرستان دیر بازدید و ضمن حضور در شعبات مختلف با کارکنان قضایی و اداری از نزدیک دیدار کرد و همچنین روند رسیدگیها و عملکرد هر شعبه را مورد بررسی قرار داد.
رئیسکل دادگستری استان با حضور در دادگاه صلح شهرستان دیر اظهار کرد: از اول سال تا کنون یک هزار و ۵۳۵ پرونده در شعبه دادگاه صلح شهرستان دیر وارد شده است که در مقابل از این تعداد یک هزار و ۲۱۲ پرونده رسیدگی شده است.
مهرانگیز در ادامه، بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورای حل اختلاف میتواند نقش مهمی در هدایت پروندهها به مسیر صلح و سازش ایفا کند و باید این ظرفیت مردمی بیش از پیش تقویت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست قوه قضاییه بر توسعه راهکارهای غیرقضایی برای حل اختلافات و تقویت نهادهای میانجیگر مردمی است که تحقق آن مستلزم تعامل مستمر و آموزش هدفمند در این زمینه است.