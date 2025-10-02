خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهرانگیز:

هزار و ۲۱۲ پرونده در دادگاه صلح شهرستان دیر مختومه شده است

هزار و ۲۱۲ پرونده در دادگاه صلح شهرستان دیر مختومه شده است
کد خبر : 1694617
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از حوزه قضایی شهرستان دیر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی‌ها و عملکرد هر شعبه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به همراه دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان از دادگستری شهرستان دیر بازدید و ضمن حضور در شعبات مختلف با کارکنان قضایی و اداری از نزدیک دیدار کرد و همچنین روند رسیدگی‌ها و عملکرد هر شعبه را مورد بررسی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری استان با حضور در دادگاه صلح شهرستان دیر اظهار کرد: از اول سال تا کنون یک هزار و ۵۳۵ پرونده در شعبه دادگاه صلح شهرستان دیر وارد شده است که در مقابل از این تعداد یک هزار و ۲۱۲ پرونده رسیدگی شده است.

مهرانگیز در ادامه، بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورای حل اختلاف می‌تواند نقش مهمی در هدایت پرونده‌ها به مسیر صلح و سازش ایفا کند و باید این ظرفیت مردمی بیش از پیش تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست قوه قضاییه بر توسعه راهکار‌های غیرقضایی برای حل اختلافات و تقویت نهاد‌های میانجی‌گر مردمی است که تحقق آن مستلزم تعامل مستمر و آموزش هدفمند در این زمینه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی