خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست رئیس جمهور با خیران مدرسه ساز هرمزگان

نشست رئیس جمهور با خیران مدرسه ساز هرمزگان
کد خبر : 1694605
لینک کوتاه کپی شد.

نشست خیران مدرسه ساز با رئیس جمهور هم اکنون در بندرعباس در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، محمد آشوری استاندار هرمزگان در نشست با خیران مدرسه ساز با حضور رئیس جمهور تصریح کرد: ساخت ۱۸۰ مدرسه ۶۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا مهر سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: امضای تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه با خیران مدرسه ساز و فعالان اقتصادی و بنگاه‌های مختلف منعقد شد.

استاندار هرمزگان گفت: در حوزه عدالت و توسعه فضا‌های آموزشی کار‌های بزرگی در استان صورت گرفته است.

آشوری افزود: مردم هرمزگان در دوره‌های تاریخی همواره مقابل استعمار ایستادگی کردند و یک وجب خاک کشور را به دشمن ندادند.

وی گفت: دغدغه‌های شما دغدغه‌های مردم است و با تدبیر خود مسیر حرکت توسعه و آبادانی کشور را فراهم می‌کنید.

استاندار هرمزگان گفت: سندی را آماده کردیم که اگر صلاح دانستید در نشست نهایی بهره برداری می‌شود، رویکرد ما براساس دولت وفاق، رویکرد ایجاد همبستگی و استفاده از همه ظرفیت هاست.

آشوری افزود: با تنوع ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استان می‌تواند به ادامه مسیر توسعه کمک کند.

 

ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردهم

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردم با کمک بنگاه‌های اقتصادی در حال ساخت است که مهر امسال ۱۶۰ واحد آموزشی با ۷۰۰ کلاس درس با هزینه ۲ همت به بهره برداری رسید.
منوچهر ضیایی افزود: تابستان امسال برای شادابی مدارس طرح شهید عجمیان را با کمک خانواده دانش آموزان و گروه‌های جهادی در مناطق محروم استان اجرا کردیم.
وی گفت: این طرح در دو هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی اجرا شد.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اجرای چهار طرح در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در استان گفت: امسال مدیران و معلمان با استفاده از فنون تدریس توانمند شده‌اند و بستر برای یادگیری بهتر دانش آموزش فراهم شده است.

وی گفت: شروع نهضت هوشمند سازی مدارس، تجهیز کلاس اول‌ها به کتابخانه و تصویب طرح ارتقا و بهبود نمرات دانش آموزان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان است.
ضیایی افزود: با رهبری گروه‌های جهادی برای توسعه فضا‌های آموزشی در تامین تجهیزات و کنترل آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنیم.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز هرمزگان نیز در این نشست گفت: اکنون ۳۴۰ فضای آموزشی با دو هزار و ۵۰۰ کلاس درس در راستای عدالت آموزشی در حال ساخت است.
هاشمی افزود: هرمزگان در سامانه نهضت مدرسه سازی رتبه پنجم کشور را دارد و پیشگام در ساخت مدرسه با معماری بومی است.

فاطمه جراره نماینده مردم مرکز استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: نبود معلم و کلاس‌های درس و ترک تحصیل دانش آموزان ار مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش است.
وی گفت: توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی وجود معلمان با انگیزه و هدفمند، توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش استان ضروری است.
جراره افزود: در بندرعباس هنوز مدارس کانکسی وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط آب و هوایی زودتر مستهلک می‌شود. مهارت آموزی و توجه به توسعه هنرستان‌ها در کنار صنایع ضروری است.
جراره گفت: تحقق عدالت آموزشی هم یکی از مؤلفه‌های اساسی است.

فاطمه جراره در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود پزشک و مراکز درمانی در استان اشاره کرد و افزود: احداث بیمارستان تخصصی در کنار صنایع از نیاز‌های استان است.
 

رئیس جمهور امروز در سفری یک روزه وارد بندرعباس شد.

رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرح‌های عمرانی و تولیدی، با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان سیاسی و اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشست‌های جداگانه خواهد داشت.

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامه‌ها و حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.

همچنین در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصمیمات اتخاذ شده برای تسریع روند توسعه هرمزگان اعلام و دکتر پزشکیان در پایان سفر در گفت‌وگویی تلویزیونی نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی