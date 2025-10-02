سپاه پاسداران:
هر خطای جدید از اردوگاه دشمن، پاسخی مرگبارتر از وعدههای صادق خواهد داشت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت سالروز عملیات وعده صادق ۲، تاکید کرد: «وعده صادق ۲» نه تنها مجازاتی سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن در سکوت مجامع جهانی بیخاصیت و بیعمل، بلکه پیامی روشن به جهانیان و رژیم پلید و گرگ صفت صهیونیستی بود که دوران تهدید بیهزینه به پایان رسیده است و هر تعرضی پاسخی پشیمانکننده در پی خواهد داشت. هر خطای جدید و تجاوز محتمل از اردوگاه دشمن، پاسخی سنگینتر، دقیقتر و مرگبارتر از وعدههای صادق خواهد داشت.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دهم مهرماه یادآور حماسه تاریخی و ماندگار عملیات وعده صادق ۲ است که ایران اسلامی در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشکها و پهپادهای نقطهزن در هم کوبید و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت.
این عملیات راهبردی با هدایت و تدبیر سپهبد پاسدار محمد باقری «نماد عقلانیت نظامی و طراح موازنه بازدارندگی»، فرماندهی شجاعانه و الهامبخش سپهبد پاسدار حسین سلامی «علمدار میدان و پرچمدار اقتدار انقلاب و گفتمان مقاومت» و «نبوغ فنی و اقتدار تهاجمی» سردار سرافراز سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجیزاده و «درایت عملیاتی و روحیه جهادی» سردار رشید سرلشکر پاسدار محمود باقری، قدرت موشکی ایران را با شگفتیهایش به رخ دشمن صهیونی و حامیان آن به ویژه حاکمان تبهکار کاخ سفید کشید و صحنه عملیات را به نمایشگاه اقتدار ایران و ایرانی تبدیل کرد.
این چهار سردار بلندآوازه با همراهی سایر فرماندهان و رزمندگان غیرتمند شجاع و تربیت یافته در مکتب انقلاب و ولایت فقیه با همدلی و هماهنگی، با تحقیر رژیم جنایتکار و تروریست صهیونی حماسهای آفریدند که موجبات خرسندی، خوشحالی، شور و شعف غرور انگیز ملت ایران بلکه جبهه مقاومت و حق طلبان و سلطه ستیزان تاریخ را رقم زدند.
«وعده صادق ۲» نه تنها مجازاتی سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن در سکوت مجامع جهانی بیخاصیت و بیعمل، بلکه پیامی روشن به جهانیان و رژیم پلید و گرگ صفت صهیونیستی بود که دوران تهدید بیهزینه به پایان رسیده است و هر تعرضی پاسخی پشیمانکننده در پی خواهد داشت.
این عملیات با هدف قراردادن مراکز راهبردی دشمن در عمق سرزمینهای اشغالی، نشان داد اقتدار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران که پشتوانه واقعی امنیت و عزت ملی است از هر سپر دفاعی حتی سامانه های دفاعی چند لایه رژیم صهیونی که تحت پشتیبانی امریکا و ناتو است عبور کرده و اهداف خود را به طور دقیق و حیرت انگیز منهدم و ویران می سازد. به گونهای که امروز گنبد آهنین و سامانههای پیکان و فلاخن رژیم کودک کش به رغم تبلیغات و عملیات روانی امپراطوری رسانه و صهیونیسم فاقد اعتبار و کارایی است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد، نام و حماسههای فرماندهان همیشه جاوید مقاومت لبنان و شهیدان اقتدار ایران اسلامی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب تمدن ساز اسلامی و معمار کبیر و حکیم آن امام خمینی (ره) و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) فرصت را مغتنم شمرده و در کمال صلابت و قاطعیت هشدار میدهد: هر خطای جدید و تجاوز محتمل از اردوگاه دشمن، پاسخی سنگینتر، دقیقتر و مرگبارتر از وعدههای صادق خواهد داشت؛ پاسخی که قادر خواهد بود رژیم جعلی صهیونیستی را به جهنم موعود نزدیکتر سازد.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»