زیارت قالیباف از حرم حضرت معصومه(ص)

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

وی عصر روز گذشته به منظور شرکت در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی به قم سفر کرد.

دیدار و گفت وگو با آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید نیز از دیگر روز چهارشنبه برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز قالیباف در سفر به قم است.

انتهای پیام/