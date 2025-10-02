خبرگزاری کار ایران
زیارت قالیباف از حرم حضرت معصومه(ص)

رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در ادامه سفر به شهر مقدس قم با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)‌، مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

وی عصر روز گذشته به منظور شرکت در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی به قم سفر کرد.

دیدار و گفت وگو با آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید نیز از دیگر روز چهارشنبه برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز قالیباف در سفر به قم است.

