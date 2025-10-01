بهروزآذر در نشست با مدیران کل امور بانوان استانها:
اجرای سند ارتقای وضعیت زنان نیازمند همگرایی و همکاری همهجانبه است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اجرای «سند ارتقای وضعیت زنان» را نیازمند همگرایی و همکاری همهجانبه دانست.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در نشست با مدیران کل امور بانوان استانها گفت: اجرای سند ارتقای وضعیت زنان در سراسر کشور نیازمند همگرایی و همکاری همهجانبه است و تلاش ما باید معطوف به تحقق ایرانی قویتر و منسجمتر باشد.
وی در ادامه به تاثیر چهار ابرچالش جهانی تغییرات اقلیمی، مهاجرت، جمعیت و شهرنشینی و همچنین تغییرات فناوری در حوزه خانواده پرداخت و اظهار داشت: بیشترین آسیب این تغییرات، متوجه زنان و کودکان است. درخال حاضر کشور ما هم با برخی از این ابر چالشها از جمله چالش جمعیت مواجهه است، با وجود ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و تصویب قوانین مرتبط، همچنان از چاله جمعیتی خارج نشدهایم و ایران در حال پیر شدن است. از اینرو، لازم است دلایل واقعی کاهش فرزندآوری در مناطق مختلف شناسایی و متناسب با شرایط هر استان راهکار ارائه شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اصل بیستویکم قانون اساسی، حمایت از زنان سرپرست خانوار را یکی از مهمترین اولویتهای کشور دانست و تصریح کرد: امروز باید با برنامهریزی دقیق از آسیبپذیری این قشر کاسته شود.
بهروزآذر با اشاره به روند نزولی ازدواج و افزایش طلاق، بر ضرورت برنامهریزی متناسب با شرایط بومی و فرهنگی هر منطقه تاکید و خاطرنشان کرد: با وجود رشد شاخصهای سواد و رفع شکاف جنسیتی در آموزش، همچنان در برخی استانها نرخ ترک تحصیل دختران مانند استانهایی نظیر سیستانوبلوچستان، کرمانشاه و لرستان بالا است. از اینرو، عدالت جنسیتی ایجاب میکند که هم به وضعیت دختران و هم به شرایط پسران در این حوزه توجه شود.
وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر ارتقای مهارتآموزی زنان ابراز داشت: مقرر شده است طی این برنامه، ۲۵ درصد مهارتهای شغلی زنان افزایش یابد. در حال حاضر نسبت مهارتآموزی زنان و مردان برابر است و در برخی استانها حتی زنان پیشی گرفتهاند، اما باید ظرفیت بازار کار نیز برای پذیرش این مهارتها فراهم شود.
معاون رئیسجمهور با ابراز نگرانی از شکاف جدی در نرخ مشارکت اقتصادی زنان عنوان کرد: سهم زنان شاغل از جمعیت زنان در سن کار تنها یکپنجم مردان است. در حالی که زنان در تحصیلات دانشگاهی جایگاه بالاتری دارند، اما تنها ۳۵ درصد آنان موفق به ورود به بازار کار میشوند. این نشاندهنده هدررفت سرمایه انسانی است و باید برای رفع موانع راهکارها ارائه شود.
بهروزآذر با اشاره به سند ارتقای وضعیت زنان هر استان یادآور شد: وضعیت و جایگاه هر استان در شاخصهایی همچون اصلاح نرخ اشتغال و بیکاری زنان، ارتقای عدالت جنسیتی و بهبود شاخصهای جمعیتی مشخص شده و مدیران کل بانوان هر استان باید در جهت ارتقای شاخصها، برنامهریزی و اقدام در این موارد را در اولویت برنامههای سهساله و کوتاهمدت استانها قرار گیرد. تحقق این اهداف نیازمند مشارکت مردم و همراهی مدیران است.