قالیباف در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی قم:
باید از هرگونه سادهانگاری و تقلیلگرایی نسبت به پدیدههای نو پرهیز کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزههای علمیه در عصر امروز با تکیه بر عنصر حیاتبخش اجتهاد باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، به چند کارویژه مهم که مرکز تحقیقات اسلامی قم باید به آن توجه کند اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این مرکز باید بتواند نظام سیاستگذاری را به درستی شناسایی کرده و آن را به زبان حوزه ترجمه کند تا به حل مسائل واقعی جامعه سوق داده شود، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، هم ملت خودمان و هم امت اسلامی و هم غیر اسلامی، همه و همه کارآمدی دین در اداره جامعه را قضاوت میکنند و ما موظف هستیم کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کنیم.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به قم با حضور در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی که شامگاه چهارشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۴ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد، ضمن تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) و قدردانی از زحماتی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم کشیده شده، با بیان اینکه بی شک فقه اسلامی، دانشی ایستا و متوقف در زمان نیست، بلکه با زمان و مکان تطبیق مییابد و نیازهای روز مردم را پاسخ میدهد، عنوان کرد: انقلاب اسلامی که به رهبری امام راحل(ره) رقم خورد، مسئولیت ما را در همه ابعاد مختلف سنگینتر کرده است چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، هم ملت خودمان و هم امت اسلامی و هم غیر اسلامی، همه و همه کارآمدی دین در اداره جامعه را قضاوت میکنند و ما موظف هستیم کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کنیم.
حوزههای علمیه در عصر امروز با تکیه بر عنصر حیاتبخش اجتهاد باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشند/ نقطه تمایز میان قانونگذاری دینی و قانونگذاری غربی در کارکرد بنیادین فقه در قانون است
وی در ادامه با اشاره به مسائل نوپدید و امواج فناوری که با ویژگیهای حجم، عمق، سرعت، پیچیدگی و نوپدید بودن، قابل قیاس با گذشته نیست، یادآور شد: در چنین شرایطی حتی دههها را نمیتوان با یکدیگر مقایسه کرد و در چنین جهانی، حوزههای علمیه با تکیه بر عنصر حیاتبخش اجتهاد در همه این مباحث باید کار ارائه داده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که در غیر این صورت دچار عقبماندگی خواهیم شد.
وی تاکید کرد: ما در حوزه فناوری ها نیازمند اندیشه ورزی عمیق و پیچیده ای نسبت به نیازمندی های خود هستیم و باید از هرگونه سادهانگاری، ساده اندیشی و تقلیل گرایی نسبت به پدیده های نو و مهم پرهیز کنیم.
قالیباف در ادامه یکی از کارکردهای بنیادین فقه در قانون را توجه به روح اخلاق، معنویت و عدالت در کالبد قوانین دانست و افزود: این موضوع مهم ترین تمایز میان قانونگذاری دینی و شرعی با قانونگذاری در غرب است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به چند کار ویژه و مهمی که مرکز تحقیقات اسلامی قم باید به آن توجه کند، اظهار داشت: این مرکز باید بتواند نظام سیاستگذاری را به درستی شناسایی کرده و آن را به زبان حوزه ترجمه کند تا به حل مسائل واقعی جامعه سوق داده شود. از سوی دیگر این مرکز باید بتواند ذخایر گرانبهای علمی و فقهی حوزه علمیه را به زبان کارشناسی و کاربردی ترجمه کرده و به دستاندرکاران عرصه میدان منتقل کند و این اقدامات از وظایف منحصر به فرد مرکز تحقیقات اسلامی در قم است.
وی در ادامه ریشه ناترازیهای آب و انرژی را ناشی از ناترازیهای مدیریتی دانست و افزود: این نارسایی ها و ناکارآمدیها هیچگاه به حقانیت دین لطمه نمیزند اما باید پذیرفت که به محبوبیت، کارآمدی و مشروعیت ما آسیب میزند. در حالی که نیم قرن از نحوه حکمرانی ما گذشته این مشکلات همچنان وجود دارد.
وی تاکید کرد: استقلال زمانی معنای محقق میشود که کشور ما مولد باشد و برای رسیدن به این هدف باید به تولید معرفت، منزلت، قدرت و ثروت توجه کنیم و نحوه تبدیل این عناصر به یکدیگر از طریق فناوری های نوپدید را مورد شناسایی قرار دهیم.
جهاد «تولید فکر نو» جهادی مقدس است
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اخلاق، معنویت، عدالت، محبت، شجاعت، ایمان، عشق و گذشت در کالبد قوانین هستیم چرا که این عناصر میتواند تحول در اجرای قانون و کارآمدی نظام در عرصه های مختلف را رقم بزند، عنوان کرد: اگر معنویت و خلاقیت نباشد، تحول واقعی رخ نخواهد داد و رسیدن به دروازه های حکمرانی متعالی تنها از این طریق به دست می آید.
رئیس مجلس افزود: قوی شدن نظام که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند، تنها با قوی شدن ملت محقق میشود و ملت زمانی قوی خواهد شد که تکتک ایرانیان قوی شوند. ریشه این قدرت در خانواده است؛ اگر خانواده به عنوان مخاطب اصلی سیاستگذاری باشد و آن را قوی کنیم، جامعه، دولت و مدیران نیز قوی خواهند شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم به نوبه خود می تواند این اهداف را جهت دهی کند، اظهار داشت: ما باید بتوانیم گره ها و مشکلات را به مسأله کنیم تا بعد از آن از طریق حل مسأله آن را برطرف کنیم و نباید صرفا مشکلات را از جایی به جای دیگر منتقل کنیم.
قالیباف در همین زمینه تاکید کرد: جهاد تولید فکر نو به عنوان مهم ترین حرکت، جهادی مقدس و واقعی است که جامعه ما در همه ابعاد و در مقابل طراحی های دشمنان ما به آن نیازمند است.
وی با بیان اینکه در شرایط سخت باید بر تعقل، تفکر، خلاقیت، اخلاص، محبت، گذشت و همدلی تکیه کرد، اظهار داشت: اخیرا مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند که فکر نو به معنای نفی اصول و خدشه مبانی نظام اسلامی یا رد آنها نیست؛ بلکه باید اقتدار و قدرتی که به وجود آمده را تقویت و تکمیل کنیم و بدانیم که هر کشور دیگری جای ما بود، قطعا از پا در می آمد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این اقتدار، استقلال و حفظ عزت به عنوان مبانی است که باید با حل اشکالات، به دنبال تقویت آن باشیم که بر عهده ما مسئولان و شما در مرکز تحقیقات اسلامی قم است که رابطه میان حکمت عملی و نظری را به صورت کاملا میدانی دنبال کنند و بدانیم که تخریب مبانی و اصول قطعا خواست دشمنان خواهد بود.