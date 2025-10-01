خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار وزیر دفاع با همتای ترکیه ای مطرح شد؛

ارتقاء سطح روابط در حوزه دفاعی و نظامی ایران و ترکیه

ارتقاء سطح روابط در حوزه دفاعی و نظامی ایران و ترکیه
کد خبر : 1694476
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار با همتای ترکیه‌ای خود وارد آنکارا پایتخت این کشور شده است، در بدو ورود گفت: ارتقاء سطح روابط دو حوزه دفاعی و نظامی با کشور ترکیه در دستور کار است.

به گزارش ایلنا،  امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع کشورمان گفت: در این سفر دو روزه که بنا به دعوت یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه صورت گرفته قرار است با مسئولان دفاعی، نظامی و امنیتی کشور دوست و همسایه ملاقات‌هایی داشته باشیم.

وی افزود: ترکیه و ایران دو کشور اسلامی و تاثیر گذار در موضوعات منطقه‌ای، بین المللی و جهان اسلام هستند، قطعا همکاری دو کشور در ارتقای سطح روابط به ویژه در حوزه دفاعی به برقراری ثبات و امنیت مرز‌ها کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به مرز مشترک بیش از ۵۰۰ کیلومتری دو کشور بر ضرورت همکاری‌های مرزی تاکید کرد و گفت در دیدار با مسئولان ترکیه علاوه بر این موضوعات و همکاری‌های صنعتی دفاعی، بحران‌هایی که متوجه منطقه است مطرح، بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.


 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی