قالیباف در مراسم ختم همسر آیتالله سیستانی در قم شرکت کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز در مراسم ختم همسر آیتالله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع شرکت کرد و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) در جریان سفر به استان قم در مراسم ختم همسر آیتالله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر تشیع، حضور یافت و با حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران دیدار کرد.
براساس این گزارش، مراسم ختم همسر مرجع عالیقدر شیعه در قم با حضور علما، روحانیون، شخصیتهای حوزوی و مسئولان برگزار شد و رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در این مراسم برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.