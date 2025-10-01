خبرگزاری کار ایران
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان:

هیچ قصوری در پرونده تصادف دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه نادیده گرفته نخواهد شد

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از پیگیری فوری و فوق‌العاده دستگاه قضایی استان در خصوص سانحه دلخراش تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی سرخه خبر داد و گفت: راننده اتوبوس بازداشت شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مقصران احتمالی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان روز گذشته از تشکیل پرونده ویژه قضایی و ورود فوری و قاطعانه دستگاه قضایی استان به ماجرای سانحه دلخراش تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی سرخه در محور سمنان – سرخه خبر داد و اکنون ابعاد جدیدی از این پرونده را اعلام می‌کند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با ابراز تأسف عمیق در پی جان‌باختن دو دانشجو و مصدومیت جمعی دیگر از دانشجویان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، خواب‌آلودگی راننده علت اصلی حادثه بوده که وی به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری مناسب، بازداشت و روانه زندان شده است و روند تکمیل تحقیقات قضایی و انتظامی درباره میزان دقیق تقصیر راننده اتوبوس و سایر عوامل دخیل همچنان ادامه دارد. 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: در کنار رسیدگی به پرونده مقصرین این حادثه، برخی گزارش‌ها و ادعاها مبنی بر وجود نارضایتی‌ها از سرویس انتقال دانشجویان نیز در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

به دستور رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضایی سرخه با حضور در مرکز درمانی از مجروحان این سانحه عیادت کرده و در جریان روند درمان آنان قرار گرفتند. خانواده‌های دانشجویان نیز از اقدام سریع و قاطعانه دستگاه قضایی استان در تشکیل پرونده ویژه و پیگیری جدی موضوع قدردانی کردند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هرگونه قصور یا تخلف، چه از سوی مقصران مستقیم و چه از سوی مسئولانی که نسبت به مطالبات دانشجویان بی‌توجهی داشته‌اند، برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد داشت. این پرونده در وقت فوق‌العاده و به‌صورت ویژه و دقیق در حال رسیدگی است.

