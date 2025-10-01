خبرگزاری کار ایران
استعمار مبتنی بر داده‌ها جدیدترین نوع استعمار آمریکا

استعمار مبتنی بر داده‌ها جدیدترین نوع استعمار آمریکا
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب گفت: امروز، استعمار جدیدی بر مبنای داده‌ها در حال شکل‌گیری است که از طرف آمریکا اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا، مخبر در جمع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: توطئه دشمن در عرصه مشکلات اقتصادی است و بخش خصوصی می‌تواند این حربه آمریکا را با افزایش تولید و سودآوری، نقش بر آب کند که برای تحقق این مهم، جز کاهش حجم قوانین و کاغذبازی‌ها و دیوان‌سالاری اداری دست و پاگیر، چاره‌ای نداریم.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در این دیدار با توجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که پس از جنگ‌ و بحران‌ها، فرصت‌هایی برای شکوفایی اقتصادی ایجاد می‌شود و ایران نیز از این قاعده، مستثنی نیست. 

محمد مخبر گفت: در حال حاضر، ظرفیت‌های کشور به مراتب بیش از نیاز‌های آن است و این یک نقطه قوت بزرگ برای اقتصاد ملی به‌شمار می‌آید که باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند از آن بهره‌برداری کرد.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در این نشست، اظهار داشت: با فعال کردن تنها یکی از ظرفیت‌های کلان کشور، مانند نفت، معادن، دریا و فعال کردن شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان توسعه کشور را رقم زد و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی ما است. با این وجود، امروز کشور بیش از هر زمان دیگر، نیازمند مشارکت و میدان‌داری بخش خصوصی است و حاکمیت، به‌ویژه دولت، باید با همه توان از این بخش حمایت کند. این میدان‌داری، کلید اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و جهش تولید است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال مردم‌پایه، تصریح کرد: این عرصه حیاتی باید به مردم واگذار شود و دولت، حمایت کند و نقش نظارتی داشته باشد. 

مخبر ادامه داد: نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، باید کم شود و در این زمینه، سکوهای دیجیتال می‌توانند بسیار مؤثر باشند. این کاهش تصدی‌گری، نه‌تنها موجب افزایش کارایی اقتصادی می‌شود، بلکه شفافیت را نیز افزایش می‌دهد. 

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، در این‌باره هشدار داد که اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت واقعی است و اگر برای آن تصمیم نگیریم و آن را مدیریت نکنیم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت و این عرصه حیاتی را به مهار خود درخواهند آورد.

مخبر با توجه به ابعاد جدید تهدیدات دشمن، تصریح کرد: امروز، استعمار جدیدی بر مبنای داده‌ها در حال شکل‌گیری است که از طرف آمریکا اعمال می‌شود. این استعمار و حربه نوین با پایگاه‌داده‌های کلان و ذخیره‌سازی دقیق اقتضائات و ترجیحات مردم، بر آنان حکمرانی می‌کند و این یک تهدید جدی برای استقلال و فرهنگ ملی کشور‌ها به‌شمار می‌آید.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، گفت: باید مراقب خدعه دشمن برای ایجاد نارضایتی و آسیب‌رساندن به انسجام ملی بود. دشمن با تمرکز بر بعضی ضعف‌های اقتصادی، سعی در ناامید کردن مردم دارد و بهترین راه مقابله با این توطئه، تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد رونق و حل مسائل معیشتی مردم با فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

