نماینده دائم ایران در ژنو خواستار اعمال فوری تحریمهای جامع علیه رژیم اسرائیل شد
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد همدستی غرب در این نسلکشی را محکوم و خواستار اعمال فوری تحریمهای جامع علیه رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، روز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ در جلسه ای که با هدف بررسی گزارش جدید درباره فعالیت شرکتهای درگیر در شهرکسازی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، در جریان نشست شصتم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد؛ ضمن استقبال از بهروزرسانی پایگاه داده کمیسر عالی حقوق بشر و قدردانی از اقدام کمیسیون تحقیق فلسطین، بر وقوع جنایت نسلکشی در غزه تأکید کرد.
وی با اشاره به عنصر «قصد خاص» در نابودی یک گروه، شواهد رفتاری و اظهارات مقامات اسرائیلی را نشاندهنده وجود چنین قصدی دانست، و تصریح نمود که این موضوع از منظر حقوقی غیرقابل چشمپوشی است.
این گزارش که از سوی «ندا الناشف» معاون کمیسر عالی حقوق بشر ارائه شد، بر اساس قطعنامههای ۳۱/۳۶ و ۵۳/۲۵ شورای حقوق بشر تهیه شده و شامل بررسی ۲۱۵ شرکت اولویتدار از میان ۵۹۶ مورد ادعایی است. در این گزارش تأکید شده است که پایگاه داده صرفا شرکتهایی را پوشش میدهد که در فعالیتهای مستقیم مرتبط با شهرکسازی، از تأمین تجهیزات و خدمات بانکی تا بهرهبرداری از منابع طبیعی و تخریب محیطزیست، مشارکت دارند. معاون کمیسر همچنین با اشاره به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴، سیاستهای اسرائیل را ناقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین دانست و از دولتها خواست تعهدات خود برای عدم حمایت از حضور غیرقانونی این رژیم در سرزمینهای اشغالی را رعایت کنند.
نماینده دائم ایران، همچنین بر تعهد دولتها برای جلوگیری و مجازات نسلکشی و خودداری از کمک به آن به عنوان یک قاعده آمره حقوق بینالملل تاکید کرد.
وی همدستی غرب در این نسلکشی را محکوم و خواستار اعمال فوری تحریمهای جامع علیه رژیم صهیونیستی شد.
بحرینی در پایان گفت: «ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و فریاد عدالتخواهی در برابر این نسلکشی را ادامه خواهیم داد.»
کشورهای اسلامی و آمریکای لاتین نیز در این نشست با مواضعی همسو، رژیم اسرائیل را محکوم کردند.