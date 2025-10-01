رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه:
هر محاکمه و دادرسی که در طول انقلاب بوده در چارچوب قانون و عدالت بوده است
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه گفت: مردم باید بدانند هر محاکمه و دادرسی که در طول انقلاب بوده در چارچوب قانون و عدالت بوده در حالی که رسانههای معاند این موضوع را به شکل دیگری بیان میکنند و تلاش دارند که اعتماد مردم را نسبت به نظام و قوه قضاییه از بین ببرند.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از کتاب روایت عدل که امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴) در ساختمان شماره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حسن بابایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم که با حضور محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، سردار عباس بایرامی رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت و سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴) در ساختمان شماره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با بیان اینکه امروز شاهد رونمایی از کتابی هستیم که سندی زنده و پویا از حماسهای بزرگ است، اظهار کرد: کتاب روایت عدل تاریخ شفاهی و روایت عینی از کربلای ایران است و نقش دستگاه قضا در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و وقایع این سالها را به خوبی بیان میکند.
وی افزود: با اشاره به اینکه دستگاه قضا در طول هشت دفاع مقدس علاوه بر حضور در میدان جنگ در عرصه سیاسی، اجتماعی و حقوقی با توطئههای دشمن مقابله میکرد، گفت: قوه قضاییه در کنار سایر دستگاههای اجرایی کشور نهتنها سنگر عدالت را خالی نکرد بلکه با ایستادگی و از خود گذشتگی در طول هشت سال دفاع مقدس به دنبال حقوق مردم بود و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یاد و نام شهدای قوه قضاییه را چراغی برای روشنی راه آینده و بخشی از سرمایه معنوی و هویتی کشور دانست و تصریح کرد: بیشک یاد و راه این شهدا ما را از سختیها به فردایی روشن و عزتمند خواهد رساند.
وی ادامه داد: امروز که در مسیر پیشرفت و تمدنسازی نوین اسلامی گام بر میداریم بیش از هر زمانی به این میراث معنوی و تاریخ شفاهی نیازمندیم چرا که اگر این اسناد ثبت نشود دشمن با تحریف تاریخ، آن را به نفع خود مصادره خواهد کرد. کتاب روایت عدل تلاشی برای جلوگیری از این تحریف است تا آیندگان ما بدانند عدالت در جمهوری اسلامی نه یک شعار گذرا، که حقیقتی ماندگار است که با خون شهیدان و مقاومت مجاهدان به بار نشسته است.
بابایی در پایان گفت: از همه نویسندگان، پژوهشگران و عزیزانی که به گردآوری این کتاب کمک کردند تقدیر و تشکر میکنم. امید آن داریم که این انتشار این کتابها چراغ راهی برای نسل جوان و هدایتگر آنها در برابر تبلیغات دروغین دشمن باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کتاب روایت عدل را سندی در مقابله با تحریف تاریخ برای نسل آینده برشمرد و خاطرنشان کرد: انتشار چنین آثاری الگویی برای آینده و چراغی برای نسل جوان است تا جوانان ما بدانند با تکیه بر ایثار و عدالت میتوان از بحرانها عبور کرد و به آیندهای روشن دست پیدا کرد.
رمضان شریف: مردم ایران پیروز حقیقی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بودند
سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس نیز در این مراسم، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مردم ما پیروز اصلی میدان بودند. دشمن با حمایت ناتو، کشورهای غربی و دولتهای آمریکایی به میدان آمد، اما به لطف الهی و با حمایت مردم شکست خوردند و ملت ما سربلند و پیروز میدان شد.
وی افزود: اراده الهی، هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و دفاع جانانه مردم رمز این پیروزی بود. دشمن تصور میکرد با عملیاتها و جنگ روانی گسترده میتواند نظر مردم را تغییر دهد و ملت به نظام پشت میکند، اما دیدیدم که بیسابقهترین حمایت مردم از نظام در همین مقطع شکل گرفت.
سردار شریف ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای اولین بار در تاریخ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به میدان آمد و آثار حمله ایران را به خبرنگاران نشان داد. تا قبل از این اسرائیل مدعی بود که گنبد آهنین راه نفوذ به اراضی اشغالی را بسته است و هیچ کشوری نمیتواند به اسرائیل حمله کند.
وی ادامه داد: نفرتی که امروز مردم ایران از غرب و اروپاییها دارند بیسابقه است، چون مردم به چشم خود دیدند که دولت فرانسه، انگلیس و سایر کشورهای غربی چگونه به کمک دشمن رفتند و در مقابل ما ایستادند. یکی از برکات این جنگ این بود که ملت ما چهره منافقانه دشمنان خود را شناخت.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس بیان کرد: دشمنان ما به دنبال تجزیه کشور هستند و نمیخواهند کشوری مستقل، عزتمند و بزرگ داشته باشیم که به لطف و مدد الهی هرگز به این هدف خود نخواهند رسید.
محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل (ره)، اظهار کرد: در سال ۸۷ مقام معظم رهبری دستور دادند که دستگاههای حاکمیتی دستاوردهای خود در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را تببین کنند. در همین راستا مستندسازی این اقدامات از سوی دستگاه قضایی آغاز شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه از زمان تشکیل انقلاب اسلامی دوران دفاع مقدس و تاکنون وظایف خطیر را بر عهده داشته است، بیان کرد: در همه انقلابهای دنیا پس از اینکه انقلاب به نتیجه میرسد، مخالفان خود را بلافاصله از بین میبرد، اما انقلاب اسلامی این چنین نبود و امام راحل (ره) پس از پیروزی انقلاب دستور دادند که دادگاههای انقلاب تشکیل شوند و همه آنهایی که در مقابل ملت ایران ایستادند و اجازه استقلال آزادی به مردم ایران ندادند پای میز محاکمه آورده شده و به آنها فرصت دفاع داده شد.
صارمی اضافه کرد: بنابراین بر اساس رای دادگاه اگر کسی مجرم شناخته شد به سزای عملش رسید و اگر کسی گناهکار نبود آزاد شد و به زندگی بازگشت.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان جنگ ۸ ساله تحمیلی، گفت: کارکنان اداره ثبت اسناد خرمشهر و آبادان در زیر آتش دشمن مردم ماندند و اسنادی که در این اداره بود را به مکانی امن منتقل کردند. حتی سالها پس از اتمام دفاع مقدس امور ثبتی آبادان و خرمشهر در ماهشهر انجام میشد. این افتخار بزرگی برای این سازمان خدمتگزار است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه یادآور شد: اگر ما اقدامات و دستاوردهای خودمان را در دوران انقلاب و دفاع مقدس برای مردم و نسل جوان بازگو نکنیم دشمن تاریخ را به نفع خود تحریف خواهد کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا تاکنون ۱۱ جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس در مجموعه مستندسازی قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است اسامی و وصیتنامه شهدا به همراه زندگینامه این شهدای قوه چاپ و منتشر شده است. همچنین برای افزایش شناخت و آگاهی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از انقلاب اسلامی، اسنادی را از ابتدای پیروزی انقلاب جمعآوری و منتشر کردیم و تلاش کردیم برای نسل جوان و نسلهای آینده تبیین کنیم که انقلاب اسلامی منطبق با تعالیم اسلامی و با دوری از هوای نفس چگونه اقدام کرد.
وی افزود: باید راه و آرمانهای انقلاب را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنیم چرا که مقام معظم رهبری نیز همواره به جهاد تبیین تاکید دارند.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تصریح کرد: مردم باید بدانند هر محاکمه و دادرسی که در طول انقلاب بوده در چارچوب قانون و عدالت بوده در حالی که رسانههای معاند این موضوع را به شکل دیگری بیان میکنند و تلاش دارند که اعتماد مردم را نسبت به نظام و قوه قضاییه از بین ببرند.
وی تاکید کرد: منافقین ۲۳ هزار نفر از مردم و رزمندگان ما را شهید کردند و کتابی در این رابطه به سه زبان تهیه و منتشر کردیم تا مردم با جنایات این گروهک تروریستی آشنا شوند.
صارمی با بیان اینکه دشمن در جریان جنگ تحمیلی میخواست انقلاب را نابود کند که به لطف و مدد الهی موفق نشد، گفت: مردم در هر زمانی پای انقلاب و خون شهدا ایستادند و هرجا که نیاز بوده برای حمایت از نظام اسلامی به میدان آمدند و دشمن تحمل دیدن این انسجام و همبستگی مردم را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه وحدت دژ مستحکم امت اسلام در برابر مستکبران است، بیان کرد: ما باید مراقبت کنیم در مقابل کسانی که به دنبال تخریب این دژ هستند بایستیم.
وی ادامه داد: کار مستندسازی کار بسیار با اهمیتی است چرا که از خود گذشتگی و جانفشانی مردم ایران باید مستند شود و تا همیشه تاریخ در دسترس باشد تا دشمنان نتوانند در آرمانها، اهداف و راه سختی که انقلاب اسلامی طی کرده است خللی وارد کنند.