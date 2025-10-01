خبرگزاری کار ایران
در جلسه هیئت دولت ارائه شد

روایت عراقچی از کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات

روایت عراقچی از کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
وزیر امور خارجه کشورمان کارشکنی آمریکایی‌ها را عامل اصلی به ثمر ننشستن مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در جلسه امروز هیئت دولت با ارائه گزارشی از دیدارها و مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی، قبل و حین سفر به نیویورک تصریح کرد: تمام رایزنی‌ها و انعطاف‌های لازم و ضروری به منظور اتمام حجت با این طرف‌ها صورت گرفت، اما همانگونه که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، این مسیر با کارشکنی‌های آمریکایی‌ها به سرانجام نرسید.

 

