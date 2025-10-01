در جلسه هیئت دولت ارائه شد
روایت عراقچی از کارشکنیهای آمریکاییها در شکست مذاکرات
وزیر امور خارجه کشورمان کارشکنی آمریکاییها را عامل اصلی به ثمر ننشستن مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در جلسه امروز هیئت دولت با ارائه گزارشی از دیدارها و مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی، قبل و حین سفر به نیویورک تصریح کرد: تمام رایزنیها و انعطافهای لازم و ضروری به منظور اتمام حجت با این طرفها صورت گرفت، اما همانگونه که از قبل هم پیشبینی میشد، این مسیر با کارشکنیهای آمریکاییها به سرانجام نرسید.