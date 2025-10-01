به گزارش ایلنا به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشستی با حضور خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، پیام همدردی و تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه را به خانواده‌های شهدا ابلاغ کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر پیگیری حقوقی مسائلی از این دست در داخل و خارج از کشور، هدف ما از این جلسه این است که اجازه ندهیم خون شهدای این تجاوز آشکار به کشور پایمال شود و صدای مظلومیت شهدا و خانواده‌های ایشان را به گوش جهانیان برسانیم.

وی در ابتدای این سخنرانی به اشاره به اقدام‌های تروریستی گروهک منافقین، گفت: منافقین چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ مسلحانه علیه مردم ایران را اعلام کردند؛ آن‌ها از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ حدود ۱۷ هزار نفر از مردم کوچه و بازار را به شهادت رساندند؛ آن‌ها رسما اعلام کردند که با حمله‌هایی که از عراق انجام دادند، در مجموع ۷۸ هزار نفر را به شهادت رساندند.

سراج در ادامه گفت: آن‌ها حتی رزمندگان ایرانی را که از جبهه‌های جنگ به مرخصی می‌رفتند، شناسایی کرده و در خانه‌هایشان ترور می‌کردند و به شهادت می‌رساندند؛ در همان سال‌های نخست انقلاب ما کودتای نوژه را از سر گذراندیم و خوشبختانه با ساقط شدن کودتا، افراد دخیل در آن دستگیر شدند؛ کمتر کشور یا انقلاب نوپایی است که بتواند چنین حادثه‌هایی را تحمل کند و سرافراز بیرون بیاید.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به رویدادهای تحمیل‌شده بر مردم و کشور ایران ازجمله تحریم‌های ظالمانه‌ای که واردات داروها و تجهیزات پزشکی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند در ۴ دهه گذشته، گفت: دشمن هر روز به بهانه‌ای ما را تحریم کرد و آزار داد؛ ۲ مورد از دلایل مشکلاتی که ما با غرب و صهیونیست داریم، وضعیت ‍ژئوپلیتیک ایران و پیوند ایجادشده بین جمهوریت و اسلامیت هستند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه خطاب به خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: امروز در حالی در کنار شما ایستاده‌ایم که هنوز زخم‌های تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اخیر تازه است؛ جهانیان دیدند که این رژیم با بمباران بی‌وقفه خانه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌ها، بار دیگر چهره واقعی خود را آشکار ساخت؛ چهره‌ای که چیزی جز جنایت، خون‌ریزی و نقض آشکار تمام موازین انسانی و حقوقی در آن دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در برابر این همه بیداد، عزیزان شما با ایمان و ایثار، به مرتبه‌ای دست یافتند که در فرهنگ اسلامی، والاترین جایگاه است؛ جایگاه شهید، گفت: در اندیشه اسلامی، شهید تنها یک قربانی نیست؛ او زنده است، نزد پروردگار روزی می‌خورد و خون پاکش سرچشمه حیات دوباره برای امت‌ها می‌شود؛ قرآن کریم می‌فرماید: «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»؛ این یعنی شهادت، مرگی افتخارآمیز نیست، بلکه حیاتی جاودانه است.

سراج همچنین گفت: شهادت عزیزان شما در این راه مقدس، نه تنها سند مظلومیت مردم ماست، بلکه سند بیداری امت اسلامی و آزادگان جهان نیز است؛ خون این شهدا، مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردد و قلب‌های آزاده در هر نقطه‌ای از جهان را به هم پیوند می‌دهد؛ امروز خون آنان، پرچم حق‌طلبی را بر فراز منطقه برافراشته و فریاد رسای مظلومان در برابر ظالمان شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه صبر شما، تجلی همان وعده الهی است که می‌فرماید: «وَبَشِّرِ الصَّابِرین»، اظهار کرد: این ایستادگی و تحمل، ادامه همان راهی است که خاندان پیامبر اکرم (ص) در عاشورا به جهانیان آموختند؛ راهی که از خون شهید آغاز می‌شود و به بیداری و عزت امت‌ها ختم می‌شود؛ بنابراین، شهیدان شما نه تنها قهرمانان این سرزمین که سرمایه‌های معنوی امت اسلامی و همه آزادگان جهان هستند؛ راه آنان، چراغی است که تاریکی ظلم و اشغالگری را خواهد شکافت و مسیر آزادی را روشن خواهد کرد.

سراج در ادامه به بررسی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته و گفت: اقدام رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر، مصداق بارز تجاوز نظامی است؛ تجاوزی که ناقض اصل بنیادین «منع توسل به زور» مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد است؛ افزون بر این، حمله‌های صورت‌گرفته به‌وضوح قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده‌اند: اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حمله که جوهره کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی‌اند، به شکلی فاحش و بی‌پرده زیر پا گذاشته شده‌اند.

وی تصریح کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب مراکز درمانی و امدادی و بمباران زیرساخت‌های حیاتی جامعه، براساس اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون‌های ژنو، جنایت جنگی محسوب می‌شود و مستوجب پیگرد و مجازات در محاکم بین‌المللی است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در کارنامه خود بارها نشان داده است که هیچ‌گونه پایبندی واقعی به قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصول بنیادین حقوق بشر یا حتی دست‌کم الزامات حقوق بشردوستانه ندارد، گفت: مرور کارنامه سیاه این رژیم در نوار غزه، کرانه باختری، لبنان و اکنون در تجاوز مستقیم به ایران، به‌روشنی گواه آن است که این رژیم با بی‌اعتنایی مطلق به نظم حقوقی بین‌المللی، عملا به تضعیف حاکمیت قانون در سطح جهانی مبادرت می‌ورزد.

سراج با تاکید بر اینکه آمار و ارقام خود بهترین گواه این حقیقت تلخ هستند، فهرست زیر را برشمرد:

-از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶۶ هزار شهید در غزه به جا مانده است که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

-بیش از ۱۳۵ هزار نفر زخمی و حدود ۱۴ هزار نفر همچنان زیر آوار مفقود هستند.

-در لبنان، از زمان آتش‌بس ۷ آذر ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش‌بس نقض شده و هزاران انسان بی‌گناه شهید یا مجروح گردیده‌اند.

-در جریان تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، قریب به هزار و ۱۰۰ نفر شهید و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر مجروح شدند؛ در میان آنان ده‌ها کودک و زن، شماری از نخبگان علمی کشور، و حتی شیرخوار ۲ ماهه‌ای به نام رایان قاسمیان دیده می‌شود.

-در این حمله‌های وحشیانه، ۷ بیمارستان، چندین پایگاه اورژانس و ده‌ها دستگاه آمبولانس هدف قرار گرفت؛ حتی ساختمان «صلح» جمعیت هلال‌احمر بمباران شد و امدادگران مظلومانه جان خود را از دست دادند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه برای درک بهتر ابعاد این جنایت‌ها، کافی است به سه نمونه شاخص از اقدام‌های اخیر این رژیم توجه کنیم، گفت: نخست، در حمله هوایی مستقیم رژیم صهیونیستی به زندان اوین در ۲ تیرماه ۱۴۰۴، بخش‌های کاملا غیرنظامی ازجمله سالن ملاقات، بهداری و بند زندانیان عادی هدف قرار گرفت؛ این جنایت منجر به شهادت دست‌کم ۸۰ نفر شامل زندانیان، خانواده‌های ملاقات‌کننده، کارمندان اداری و حتی ساکنان اطراف شد؛ حمله به مکانی فاقد هرگونه ارزش نظامی، نقض آشکار پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو و مصداق بارز جنایت جنگی است.

وی از فاجعه میدان قدس تهران در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان نمونه دوم یاد کرد و گفت: در ساعت ۱۵:۳۰، دو انفجار مهیب ابتدا ساختمانی ۶ طبقه و سپس پرجمعیت‌ترین میدان تهران را هدف قرار داد؛ در این حمله، ۱۷ شهروند بی‌گناه ازجمله یک کودک ۳ ساله و یک زن باردار به شهادت رسیدند و ۴۶ نفر دیگر زخمی شدند؛ این اقدام نشان داد که هدف قرار دادن غیرنظامیان، نه یک «خطای نظامی»، بلکه بخشی از الگوی تکراری و سیستماتیک جنایت جنگی توسط رژیم صهیونیستی است.

جنایت آستانه اشرفیه در۳ تیرماه سومین نمونه‌ای بود که دبیر ستاد حقوق بشر به آن اشاره و اظهار کرد: پس از ترور فرزند دانشمند ایرانی، محمدرضا صدیقی صابر، خانواده وی برای مراسم تدفین به زادگاه خود در آستانه اشرفیه رفتند، اما نیمه‌شب، درست همزمان با اعلام آتش‌بس، منطقه مسکونی آنان بمباران شد؛ در این حمله، ۱۵ نفر ازجمله تمامی اعضای خانواده صدیقی صابر به شهادت رسیدند و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند؛ این اقدام، نمونه آشکار سیاست هدفمند رژیم صهیونیستی در نابودی خانواده‌ها و ارعاب جامعه علمی ایران است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه این ۳ نمونه تنها بخش کوچکی از کارنامه سنگین این رژیم در تجاوز، کشتار غیرنظامیان و نقض گسترده قواعد آمره حقوق بین‌الملل است، تصریح کرد: مجموعه این جنایت‌ها، گواهی روشن بر ماهیت ضدانسانی و ضدحقوقی رژیم صهیونیستی و ضرورت پاسخگویی فوری آن در محاکم بین‌المللی است.

وی تاکید کرد: این حقایق به روشنی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی نه‌تنها مرتکب تجاوز نظامی، بلکه مرتکب جنایت جنگی شده است؛ تداوم این روند، به‌ویژه با حمایت مستقیم آمریکا و برخی دولت‌های غربی، عملا به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حقوقی بین‌المللی دامن زده و اصل بنیادین برابری کشورها در برابر قانون را به بازی گرفته است؛ اکنون، بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که جامعه جهانی نشان دهد عدالت بین‌المللی شعاری تهی نیست و وجدان بشریت هنوز زنده است.

سراج با اشاره به اینکه امروز جامعه جهانی در برابر آزمونی بزرگ و تاریخی قرار گرفته است، گفت: منشور ملل متحد به صراحت همه کشورها را ملزم کرده است که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام کنند و در برابر تجاوز، اشغالگری و کشتار غیرنظامیان سکوت نکنند؛ با این حال، در برابر جنایت‌های آشکار رژیم صهیونیستی، شاهد آن هستیم که بسیاری از نهادهای بین‌المللی یا سکوت اختیار کرده‌اند یا با وتو و مماشات، عملا به تداوم این جنایت‌ها مشروعیت بخشیده‌اند.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه سخنان خود پرسش‌های مهمی را مطرح کرده و گفت: با وجود این همه جنایت‌های مستند و مستمر، آیا هنوز می‌توان از «نظام بین‌المللی حقوق بشر» و «حقوق بین‌الملل» سخن گفت؟ آیا نهادی باقی مانده که قادر به صیانت واقعی از حقوق ملت‌ها و تضمین کرامت انسانی باشد؟

به گفته سراج، تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌فقط حمله‌ای به خاک و ملت ما، بلکه حمله‌ای آشکار به همه ارزش‌های بشری و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بود؛ این تجاوز، مرزهای جغرافیایی را درنوردید و موجودیت نظم جهانی را به چالش کشید.

سراج ادامه داد: اگر امروز جامعه جهانی در برابر چنین جنایت‌های آشکاری سکوت کند، فردا هیچ ملتی در هیچ نقطه‌ای از جهان از تکرار چنین فجایعی در امان نخواهد بود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه ملت ایران، ضمن حفظ حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بر ضرورت پاسخگویی بین‌المللی این رژیم کودک‌کش و حامیان آن تاکید می‌کند، گفت: سکوت و انفعال، نه تنها مشروعیتی برای این رژیم فراهم نمی‌آورد، بلکه مسئولیت بین‌المللی مدعیان حقوق بشر را نیز سنگین‌تر می‌سازد.

سراج در ادامه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید به‌عنوان یک رژیم ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، در برابر دادگاه‌های بین‌المللی، ازجمله دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC)، پاسخگو باشد.

وی همچنین در تشریح وظایف شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با جنایت رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: شورای امنیت سازمان ملل، براساس فصل هفتم منشور، موظف است با این تجاوزها مقابله و از ابزارهای الزام‌آور برای توقف جنایت و حمایت از غیرنظامیان استفاده کند؛ سکوت شورا، به‌ویژه در پرتو وتوهای مکرر برخی قدرت‌ها، لکه‌ای سیاه بر اعتبار این نهاد است.

به گفته سراج، مسئولیت تنها بر عهده دولت‌ها و نهادهای رسمی نیست، بلکه وجدان بشریت، سازمان‌های مردم‌نهاد، روشنفکران، دانشگاهیان و رسانه‌ها نیز وظیفه دارند صدای مظلومان را بازتاب دهند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه ایران همواره بر این اصل پایبند بوده است که حق مردم و خانواده‌های شهدا باید به‌طور کامل استیفا شود و هیچ جنایتی نباید بی‌پاسخ بماند، اقدام‌های قوه ضقاییه را تشریح و اظهار کرد: در این مسیر، قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر و دیگر مراجع ذی‌ربط کشور با جدیت و پشتکار، پرونده‌های مربوط به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آسیب‌های وارده بر مردم و خانواده‌های شهدا را دنبال می‌کنند؛ این پیگیری‌ها، هم در سطح داخلی برای تضمین حقوق قانونی، احقاق عدالت و حمایت از خانواده‌ها انجام می‌شود و هم در سطح بین‌المللی از طریق سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن متجاوزان و مسؤولان جنایات ادامه دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر در این رابطه به نمونه‌ای از این تلاش‌ها اشاره کرد و گفت: نمونه‌ای از این اقدام ها، سفر اخیر هئیت ایران و حضور فعال در شصتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو بود؛ در این نشست، برخی از خانواده‌های شهدا با چشمانی اشک‌آلود و قلب‌هایی پر از درد، در کنار نمایندگان ایران حضور یافتند؛ ستاد حقوق بشر با صدای بلند ندای مظلومیت آنان را به جهانیان رساند و حقیقت حق‌کشی و ظلم سیستماتیک رژیم صهیونیستی را روشن ساخت؛ این حضور نه تنها نشان‌دهنده پایبندی ایران به عدالت و حقوق بین‌الملل بود، بلکه تصویری زنده از رنج و شجاعت خانواده‌های شهدا برای جهان ترسیم کرد.

به گفته سراج، ایران می‌داند که گام بعدی، فراتر از پیگیری حقوقی و دیپلماتیک است و تمرکز اصلی، رفع مشکلات و چالش‌های عملی خانواده‌های معظم شهدا است؛ حمایت‌های حقوقی، درمانی، معیشتی و اجتماعی برای آنان، تا رنجشان کاهش یابد و خون شهدا به تحقق عدالت و کرامت انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ ایران در کنار پیگیری پرونده‌های بین‌المللی، همواره در کنار خانواده‌های شهداست و صدای آنان را در همه عرصه‌ها به گوش جهانیان می‌رساند.

وی گفت: به این ترتیب، ایران با ترکیبی از پیگیری حقوقی، دیپلماتیک و حمایت انسانی از خانواده‌های شهدا نشان می‌دهد که ایستادگی در برابر ظلم تنها یک شعار نیست، بلکه عملی مستمر، همه‌جانبه و عمیقا انسانی است؛ هر قدم ایران در این مسیر، نمادی از عدالت، کرامت و تعهد به شهدای مظلوم است که هیچگاه فراموش نخواهند شد.

سراج خطاب به خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران گفت: یقین داشته باشید که این جنایت ها، هرچقدر وحشیانه و سیستماتیک، هرگز ملت‌های مظلوم را شکست نخواهد داد؛ خون شهدا و ایثار خانواده‌هایشان، چراغ راه ملت‌های مظلوم است و شجاعت، ایستادگی و مقاومت آنان را دوچندان می‌کند؛ این لحظات سخت، همان آزمون تاریخی است که پیشینیان ما نیز در برابر ظلم و اشغالگری پشت سر گذاشتند و نشان دادند که مقاومت پایدار، سرانجام پیروزی و عدالت را رقم خواهد زد.

وی تاکید کرد: تاریخ ثابت کرده است که ملت‌هایی که در برابر ظلم و تجاوز ایستاده‌اند، حتی اگر مسیر سخت و پرهزینه باشد، در نهایت به حقوق خود، آزادی و کرامت انسانی دست یافته‌اند؛ هر قطره خون شهید، هر اشک مادر و هر درد خانواده‌های داغدار، نه نشانه شکست، بلکه نماد عزت، پایمردی و امید به آینده‌ای بهتر است.

سراج با بیان اینکه بیایید در پرتو این ایمان و ایثار، با اتحاد و همبستگی عملی، آینده‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر بسازیم، گفت: آینده‌ای که عدالت، کرامت انسان‌ها و حاکمیت حق بر زور و ستم را تثبیت کند؛ ملت‌های منطقه و جهان باید بدانند که مقاومت نه یک انتخاب مقطعی، بلکه یک مسیر استراتژیک و اخلاقی برای پاسداری از ارزش‌های انسانی است.

دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: برادران و خواهران، امروز فرصتی است تا با ایمان به عدالت، صبر خانواده‌های شهدا و همدلی ملّت‌ها، قدرت ظلم و تجاوز را در هم شکنیم و مسیر آزادی و کرامت را برای نسل‌های آینده روشن سازیم؛ در پایان، یاد و خاطره شهدای مظلوم این تجاوز و همه قربانیان بی‌گناه جنایات رژیم صهیونیستی را گرامی می‌داریم و با صدای رسا اعلام می‌کنیم: حقوق بشر و عدالت، قربانی سازش‌های سیاسی و منافع قدرت‌های سلطه‌گر نخواهد شد. خون شهیدان، نهال مقاومت و حقیقت را آبیاری می‌کند و آینده‌ای روشن‌تر برای ملّت‌ها رقم خواهد زد.

