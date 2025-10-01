وکلا با ارتقای دانش حقوقی و خود مراقبتی کمک موثری به تحقق عدالت خواهند کرد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در مراسم تحلیف ۱۲۰۰ نفر از وکلا که در حرم امام خمینی (ره) برگزار شد بر ضرورت آگاهی، دانش و باور حرفه‌ای وکلا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وکلا باید به این باور شخصی و ادراک برسند که وارد جامعه عدالت و جامعه قضایی شده‌اند، گفت: این ورود ملزوماتی دارد، وکلا باید بدانند وارد جامعه قضایی شدند که چالش‌هایی همراه است است.

وی افزود: با توجه به مسائل و امور روز که امروزه با آن‌ها مواجه هستیم، ضروری است وکلا دانش خود را تقویت کنند. این امر شامل مطالعات حقوقی، مطالعات فقهی و به ویژه تقویت مطالعات بین‌رشته‌ای است.

معاون حقوقی قوه قضاییه به اهمیت باور حرفه‌ای بودن در امر وکالت اشاره کرد و گفت: حرفه وکالت اصول و قواعدی دارد و وکلا باید با رعایت این اصول حرفه‌ای عمل کنند. منظور این نیست که صرفاً ظاهر حرفه‌ای بودن کافی است.

وی همچنین بر خود مراقبتی و خود انتظامی وکلا در نظام قضایی تأکید کرد و اظهار کرد: وکلا باید بفهمند که چگونه می‌توانند به جامعه قضایی کمک کنند و در عین حال مراقب خطرات احتمالی باشند. اگر خود مراقبت نکنند، نمی‌توانند کمک مؤثری به عدالت و قضاوت داشته باشند.

حجت‌الاسلام هادی در ادامه به موضوع اطاله دادرسی پرداخت و گفت: یکی از دغدغه‌های امروز حجم وسیع پرونده‌ها و اطاله دادرسی است این مسئله باعث می‌شود پرونده‌ها مطرح شوند و بعد از چند ماه انتظار، طی فرایندهای مختلف رسیدگی شوند وکلا می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی کمک کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت حقوقی در خصوص اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پیش از هرگونه اصلاح این قانون، ضروری است آسیب‌شناسی کامل و دقیق انجام شود. تحلیل آماری و داده‌محور از تأثیر قانون تسهیل، شامل جنبه‌های مثبت و منفی آن، باید صورت گیرد و این بررسی‌ها توسط یک گروه علمی تجمیع و تحلیل شود تا خروجی کار بتواند راهنمای اصلاحات قانونی باشد.

