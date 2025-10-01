واکنش معاون وزیر دادگستری به بازگرداندن تعدادی از ایرانیان آمریکا به کشور
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری درباره بازگرداندن شماری از شهروندان ایرانی از آمریکا به کشور گفت: ایرانیها در هر جای دنیا که باشند، شهروند ایران هستند و با هر قصد و نیتی به هر کشوری سفر یا مهاجرت کرده باشند، هر زمان که بخواهند، میتوانند به کشور بازگردند و آغوش میهن به روی آنها باز است.
به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، گفت: وزارت دادگستری بهعنوان متولی دبیرخانه کمیته انتقال محکومین مسئول انتقال محکومان ایرانی از هر جای دنیا به کشور است؛ ما این امر را با کشورهایی که موافقتنامه داشته باشیم در چارچوب موافقتنامه انجام میدهیم و با کشورهایی که موافقتنامه نداریم، این اقدام را به اذن رئیس قوه قضاییه اجرایی میکنیم.
وی در ادامه به موضوع بازگشت شماری از شهروندان ایرانی از آمریکا به کشور اشاره و اظهار کرد: ۱۱۵ نفر از هموطنان از آمریکا به کشور بازگشتند که پرواز آنها از قطر ساعت ۳ صبح چهارشنبه در تهران به زمین نشست؛ هیچکدام از این شهروندان ایرانی محکوم نیستند و پرونده قضایی ندارند؛ از این رو، بازگشت این هموطنان در چارچوب اقدامها و ماموریتهای وزارت دادگستری نبوده است، اما وزارت دادگستری از منظر حقوق بشری و حقوق شهروندی موضوع این هموطنان را دنبال میکند که اگر نیازی به پیگیری حقوقی و قضایی در رابطه با این هموطنان باشد، وظایف خود را انجام دهد.
جلالیان در ادامه اظهار کرد: وزارت دادگستری بر این باور است که ایرانیها در هر جای دنیا که باشند، شهروند ایران هستند و با هر قصد و نیتی به هر کشوری سفر یا مهاجرت کرده باشند، هر زمان که بخواهند، میتوانند به کشور بازگردند و آغوش میهن به روی آنها باز است.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت امور خارجه و دیگر دستگاههای زیربط در موضوع یادشده هماهنگیهای لازم را برای بازگشت هموطنان به کشور انجام دادهاند، گفت: دستگاههای متولی و زیربط قطعا در اقدامهای بعدی تلاش خواهند کرد که اگر حق و حقوقی از این هموطنان در آمریکا ضایع یا نقض شده است، در چارچوبهای حقوقی پیگیری کنند.
جلالیان در بخشی دیگر در واکنش به گزارشهای رسانههای غربی درباره آنچه شرایط خاص برخی از شهروند ایرانی که از آمریکا به کشور بازگردانده شدند، خوانده شد، گفت: در صورت وجود هر جرم و تخلفی تا زمانی که مراجعهای به دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، رسیدگی انجام نمیشود و کسی تحت تعقیب قرار نمیگیرد؛ ما هم به این موضوعها ورود نمیکنیم و نگاهی به این مسائل نداریم.
به گفته جلالیان حتی اگر این شهروندان ایرانی تابعیت دوم گرفته باشند، در صورت داشتن گذرنامه، براساس قانون تک تابعیتی کشور تابعیت ایرانیشان به رسمیت شناخته میشود و براساس تابعیت ایرانی که دارند از تمام حقوقی که در حوزههای دستگاه قضا و دستگاههای اجرایی کشور شامل حالشان میشود، برخوردار خواهند بود و حقوقشان در چارچوب موازین و مقرراتی که وجود دارد، پابرجا است.
جلالیان در گفتوگوبا میزان با بیان اینکه اقدامی که دولت آمریکا در بازگشت مهاجران ازجمله شهروندان ایرانی یاد شده انجام داده است، مربوط به حقوق داخلی این کشور است، گفت: ما به جزئیات این موضوع ورود نمیکنیم، اما با آغوش باز هموطنان خود را میپذیریم و چنانچه هر کدام از این هموطنان احساس کنند که در حقشان اجحاف شده است، موضوع را منتقل کنند؛ وزارت دادگستری بهعنوان متولی کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و هم از منظر جایگاه حقوقی وزارت دادگستری آمادگی شنیدن و پیگیری مطالبات این هموطنان را دارد.