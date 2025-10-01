خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت خبر داد؛

آرایش جدید دولت در شرایط جنگی/ برنامه اقتصادی یکشنبه تحویل داده می‌شود

سخنگوی دولت گفت:یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتیم تحویل دولت خواهد شد، امیدواریم که با آرایش جدیدی که دولت در شرایط جنگی به خود می‌گیرد شاهد این باشیم که مردم آسیب کمتری ببینند

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در شرایط فعلی برای بهبود معیشت مردم گفت: طبیعتاً دولت مکلف هست که در مورد حفظ معیشت مردم، همانطور که رئیس جمهور بارها راجع به این قضیه تذکر دادند برنامه‌ خود را آماده بکند.

وی افزود: برنامه در حال نهایی شدن هست و یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتیم تحویل دولت خواهد شد و پس از مصوب شدن،  وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و نقشی که باید در شرایط فعلی داشته باشند، مشخص خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت:‌ امیدواریم که با آرایش جدیدی که دولت در شرایط جنگی به خود می‌گیرد شاهد این باشیم که مردم آسیب کمتری ببینند مضافاً بر اینکه موضوع کالابرگ موضوع مورد تاکید آقای رئیس‌جمهور است که اجرایی خواهد شد.

 

