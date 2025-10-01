خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صمصامی در تذکر شفاهی:

سیاست‌هایی که الان اجرا می‌کنیم، تورم سنگینی را در چهار ماه آینده تحمیل می‌کند

سیاست‌هایی که الان اجرا می‌کنیم، تورم سنگینی را در چهار ماه آینده تحمیل می‌کند
کد خبر : 1694244
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار از افزایش تورم در شرایط جنگی به عنوان پاس گل به دشمن یاد کرد.

به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در نشست امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) صحن مجلس در تذکر به سران قوا، گفت: توجه کنید تورم در حال افزایش است بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شهریور به ۵۸ درصد رسیده که در حال شتاب گرفتن است. علت چیست؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آیا در شرایط موجود سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کردیم؟ خیر ما نه تنها سیاست‌های ضد تورمی اتخاذ نکردیم بلکه سیاست‌هایی که الان اجرا می‌کنیم در چهار ماه آینده یک تورم بسیار سنگینی را بر ما تحمیل می‌کند.

 وی تصریح کرد: افتتاح تالار دوم یعنی در عمل نرخ ارز رسمی را به ۱۰۰ هزار تومان یعنی به نرخ بازار آزاد قاچاق برسانیم، همچنین تخصیص اعتباری برای واردات یکی از اشتباه‌ترین سیاست‌ها است که بانک مرکزی اتخاذ کرده است و این در چند ماه آینده یک جو تورمی شدیدی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

 این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این اقداماتی که در شرایط جنگ اقتصادی انجام می‌شود پاس گل به دشمن است، اگر سازمان سیا و موساد می‌خواستند عملیاتی انجام دهند قطعا بهتر از عملیاتی که توسط بانک مرکزی و مجموعه‌های سیاست‌گذار انجام می‌شود، انجام نمی‌شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی