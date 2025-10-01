صمصامی در تذکر شفاهی:
سیاستهایی که الان اجرا میکنیم، تورم سنگینی را در چهار ماه آینده تحمیل میکند
نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاههای سیاستگذار از افزایش تورم در شرایط جنگی به عنوان پاس گل به دشمن یاد کرد.
به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در نشست امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) صحن مجلس در تذکر به سران قوا، گفت: توجه کنید تورم در حال افزایش است بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شهریور به ۵۸ درصد رسیده که در حال شتاب گرفتن است. علت چیست؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آیا در شرایط موجود سیاستهای ضدتورمی اتخاذ کردیم؟ خیر ما نه تنها سیاستهای ضد تورمی اتخاذ نکردیم بلکه سیاستهایی که الان اجرا میکنیم در چهار ماه آینده یک تورم بسیار سنگینی را بر ما تحمیل میکند.
وی تصریح کرد: افتتاح تالار دوم یعنی در عمل نرخ ارز رسمی را به ۱۰۰ هزار تومان یعنی به نرخ بازار آزاد قاچاق برسانیم، همچنین تخصیص اعتباری برای واردات یکی از اشتباهترین سیاستها است که بانک مرکزی اتخاذ کرده است و این در چند ماه آینده یک جو تورمی شدیدی را بر جامعه تحمیل میکند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این اقداماتی که در شرایط جنگ اقتصادی انجام میشود پاس گل به دشمن است، اگر سازمان سیا و موساد میخواستند عملیاتی انجام دهند قطعا بهتر از عملیاتی که توسط بانک مرکزی و مجموعههای سیاستگذار انجام میشود، انجام نمیشد.