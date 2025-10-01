خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معصومی در تذکر شفاهی:

حفاظت از محیط زیست با شعار و دشمنی با مردم حاصل نمی‌شود

حفاظت از محیط زیست با شعار و دشمنی با مردم حاصل نمی‌شود
کد خبر : 1694233
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، ضمن انتقاد از عملکرد مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان، خطاب به رئیس این سازمان گفت: حفاظت از محیط زیست با شعار و دشمنی با مردم حاصل نمی‌شود. چرا سازمانی که باید حافظ منابع طبیعی و معلم فرهنگ محافظت از محیط زیست باشد، با تصمیمات ناپایدار و ساختارشکن در مقابل مردم قرار می‌گیرد؟

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: حفاظت از محیط زیست با شعار و دشمنی با مردم حاصل نمی‌شود. چرا سازمانی که باید حافظ منابع طبیعی و معلم فرهنگ محافظت از محیط زیست باشد، با تصمیمات ناپایدار و ساختارشکن در مقابل مردم قرار می‌گیرد؟

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: چرا باید چوب بی‌عرضگی مدیران نالایق شما در استان گیلان را مردم زحمتکش روستاها بخوردند؟ مدیرکل بی‌لیاقت شما در استان گیلان، به جای حفاظت از محیط زیست با ایجاد تنش و برخوردهای چندش‌آور، سعی در فرافکنی چالش‌های محیط زیستی عمده استان گیلان دارد تا خود را از بی‌قانونی و نقض اجرای مقررات زیست محیطی رهایی بخشد.

معصومی تصریح کرد: مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان بی‌برنامگی و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم و عدالت زیست‌محیطی را به حاشیه و هویت این سازمان را در استان گیلان زیر سوال برده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی