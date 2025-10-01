به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: حفاظت از محیط زیست با شعار و دشمنی با مردم حاصل نمی‌شود. چرا سازمانی که باید حافظ منابع طبیعی و معلم فرهنگ محافظت از محیط زیست باشد، با تصمیمات ناپایدار و ساختارشکن در مقابل مردم قرار می‌گیرد؟

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: چرا باید چوب بی‌عرضگی مدیران نالایق شما در استان گیلان را مردم زحمتکش روستاها بخوردند؟ مدیرکل بی‌لیاقت شما در استان گیلان، به جای حفاظت از محیط زیست با ایجاد تنش و برخوردهای چندش‌آور، سعی در فرافکنی چالش‌های محیط زیستی عمده استان گیلان دارد تا خود را از بی‌قانونی و نقض اجرای مقررات زیست محیطی رهایی بخشد.

معصومی تصریح کرد: مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان بی‌برنامگی و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم و عدالت زیست‌محیطی را به حاشیه و هویت این سازمان را در استان گیلان زیر سوال برده است.

