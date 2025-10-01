به گزارش ایلنا، سید روح الله موسوی در نشست امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی، گفت: بر پایه بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب و درسی که از ایستادگی ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آموختیم امروز بر ما و همه مسئولان فرض است که در میان بحران‌ها و تضادهای فکری پرچم وحدت را همچون درفش کاویانی در این سرزمین برافراشته نگه داریم.

نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بزرگترین تهدید برای انسجام جامعه تندروی‌هایی است که در پوشش خیرخواهی و دلسوزی از هر حزب و جناحی سر بر می‌آورد و پیکره وحدت ملی را خدشه دار می‌سازد.

وی تصریح کرد: وحدت به معنای سکوت در برابر ضعف‌ها نیست، مرز نقد سازنده و تخریب سیاسی کاملا روشن است، نقد چراغ راه است و تخریب شعله‌ای است که خانه را می‌سوزاند، آنکه نقد می‌کند طبیب کشور است اما باید دانست که نقد اگر بی‌موقع و بی‌محابا باشد همچون دارویی است که به جای درمان، تن بیمار را می‌فرساید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید میان خیرخواهی و غوغاسالاری مرز کشید، سخنی که امید می‌آفریند خدمت است و سخنی که در هنگامه حساس تردید می‌پراکند، خیانت به صف واحد ملت است.

وی افزود: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که وقتی همه در کنار هم یکدل و متحد حرکت کنند ایران دژی می‌شود که هیچ دشمنی توان فتح آن را ندارد.

موسوی اظهار کرد: در این شرایط حساس حمایت از دولت و همدلی با مسئولان نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت و عامل عزت ملی است.

وی تاکید کرد: انسجام همه ارکان نظام از مردم تا نیروهای مسلح از مجلس تا قوه قضائیه و مجریه تنها سپری است که دشمن را ناکام می‌گذارد و اولویت همه ما باید رفع مشکلات معیشتی مردم باشد که مهمترین مولفه قدرت ملی، اعتماد و رضایتمندی مردم است.

