توسلی در تذکر شفاهی:
ماشه اصلی دست کسانی است که اقتصاد کشور را هدف قرار دادهاند
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: چه کسی پاسخگوی ضررهای میلیاردی خانوادهها در ماجرای ناترازی برق است.
به گزارش ایلنا، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: دهها سوال در نوبت طرح در صحن است و زمان زیادی است که سوال از وزرا در صحن مطرح نمیشود و این مسئله باعث میشود که وزرا با اختیار تامی که دارند تخلف کنند و پاسخگوی مجلس نیز نیستند. یعنی مجلس اگر وظیفه ذاتی خویش که نظارت است را انجام ندهد، چه انتظاری که دولت کار خودش را انجام دهد. چرا این موضوع سوال از وزرا در دستور کار قرار نمیگیرد.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس دوازدهم ادامه داد: این روزها مکانیسم ماشه، ادبیات سیاسی و اجتماعی و امنیتی کشور را تحت الشعاع قرار داده است غافل از این که ماشه اصلی دست کسانی است که اقتصاد کشور را هدف قرار داده اند. تابستان امسال هزاران خانواده به خاطر ناترازی میلیاردها تومان ضرر دیده اند. چه کسی پاسخگوی این مردم است.
وی افزود: چه کسی برای جبران خسارت خانوادهها اقدام خواهد کرد. وزارت جهاد خلاف قانون عمل میکند و هیچ کسی نظارتی نمیکند. من بارها عرض کردم و بازم تاکید میکنم که مسئولان کشور از محیط کارخانهای که برای خودشان ساخته اند، خارج شده و ببینند که گرانی و تورم روز به روز چه بلایی سر مردم آورده است.
علی نیکزاد رییس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: از وزرا میخواهم که ارتباطات خود با نمایندگان را فعال کنند. زمانی بود که به دلیل شرایطی امکانش وجود نداشت اما در حال حاضر باید ارتباطات با نمایندگان صورت گیرد تا مشکلات مردم بنحو احسن پیگیری شود.