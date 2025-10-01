خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی:

دولت اجازه ندهد شرکت‌های دولتی نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند

دولت اجازه ندهد شرکت‌های دولتی نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند
کد خبر : 1694211
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس، ازعدم توزیع اقلام ضروری مطابق با بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) صحن مجلس در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: چرا بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم در خصوص توزیع اقلام ضروری به صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌ها اجرا نمی‌شود؟

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در تذکر به وزیر نیرو، نفت، کشاورزی و اقتصاد، تصریح کرد: اگر منتظر هستید که وضعیت کشاورزی بهتر شود نباید میزان سوخت را کاهش دهید و قیمت بذر یا کود شیمیایی را افزایش دهید و نباید در اعطای وام به بخش کشاورزی کوتاهی کنید.

وی تاکید کرد: این روش‌ها باعث گرانی کالاها می‌شود، از طرفی این نوع رفتار کمک به دشمن است که علیه ملت ایران اعلام جنگ کرده است.

حاجی دلیگانی بیان کرد: از رئیس جمهور و دولت انتظار می‌رود مانع از گران شدن کالاها و خدمات شوند و اجازه ندهند شرکت‌های دولتی نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند چرا در این شرایط سایر بخش‌ها نیز از آن‌ها تبعیت می‌کنند و با آن‌ها برخورد نیز نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خطاب به نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشت یادآور شد: بنده طرحی تحت عنوان نظام بخشی به فضای مجازی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ به شماره ثبت ۲۱ بارگذاری کردم که در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ اعلام وصول شد اما تاکنون به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و این تخلف آشکار است که انتظار دارم این موضوع را پیگیری کنید. /

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی