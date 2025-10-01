سلیمی در تذکر شفاهی:
دولت در تعیین تکلیف خرید تضمینی گندم کوتاهی کرده است
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی میبایست در شهریورماه تعیین تکلیف میشد، گفت: بر اساس نرخ تورم اعلام دولت باید قیمت گندم از کیلویی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل به ۳۰ هزار تومان برسد. اینجا دولت کوتاهی کرده است و باید مجلس به آن تذکر دهد.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اعلام اینکه خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی میبایست در شهریورماه تعیین تکلیف میشد، عنوان کرد: ما در مجلس قبل قانون تصویب کردیم و سال ۹۹ شورای قیمتگذاری تعیین شد که یکی از شاخصهای این قیمتگذاری نرخ تورم است. امسال خود دولت نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام کرده است که بر اساس آن باید قیمت گندم از کیلویی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل به ۳۰ هزار تومان برسد. چرا دولت آن را اعلام نمیکند؟ اینجا دولت کوتاهی کرده است و باید مجلس به آن تذکر دهد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره بهعدم رعایت قانون در خصوص مسکن، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن قرار بود اگر بانکها به تعهداتشان در خصوص مسکن عمل نکنند جریمه شوند، سوال این است که بانک مرکزی تاکنون چقدر بانکها را برای ترک فعلشان در این خصوص جریمه کرده است؟ آیا نباید این موضوع را پیگیری کرد؟
وی همچنین با اشاره به تصمیمهای متضاد اقتصادی در دولت، گفت: چرا اینقدر بین اجزای دولت تضاد و تخالف است و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دائم توپ را در زمین یکدیگر میاندازند؟