رئیس سازمان صدا و سیما:

از همه ظرفیت‌های صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش استفاده خواهد شد

از همه ظرفیت‌های صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش استفاده خواهد شد
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش می کنیم از همه امکانات شبکه‌ها و ظرفیت‌های صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش ان‌شاالله استفاده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با همکاری رسانه ملی با وزارت آموش و پرورش برای اجرای عدالت آموزشی گفت: تجربه بسیار خوبی را رسانه ملی با وزارت آموزش و پرورش داشت.

وی ادامه داد: در دوران کرونا و در زمینه  استفاده از همه زیرساخت‌های رسانه ملی چه شبکه آموزش چه شبکه‌های دیگر یک تجربه خوبی داشتیم.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ما این ظرفیت را دوباره فعال می‌کنیم که از همه امکانات شبکه‌ها و ظرفیت‌های صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش ان‌شاالله استفاده شود.

