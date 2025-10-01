رئیس سازمان صدا و سیما:
از همه ظرفیتهای صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش استفاده خواهد شد
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش می کنیم از همه امکانات شبکهها و ظرفیتهای صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش انشاالله استفاده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با همکاری رسانه ملی با وزارت آموش و پرورش برای اجرای عدالت آموزشی گفت: تجربه بسیار خوبی را رسانه ملی با وزارت آموزش و پرورش داشت.
وی ادامه داد: در دوران کرونا و در زمینه استفاده از همه زیرساختهای رسانه ملی چه شبکه آموزش چه شبکههای دیگر یک تجربه خوبی داشتیم.
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ما این ظرفیت را دوباره فعال میکنیم که از همه امکانات شبکهها و ظرفیتهای صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزش انشاالله استفاده شود.