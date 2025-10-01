گرانی درمان در بخش دولتی واقعیت خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص کمبود شیر خشک در کشور گفت: ما در زمینه شیر خشک معمولی مشکلی نداریم و تامین صورت گرفته است.

وزیر بهداشت در مان و آموزش پزشکی افزود: در زمینه شیر خشک رژیمی به علت تخصیص ارز مقداری مشکل داشتیم که تا دو هفته آینده تامین صورت خواهد پذیرفت.

وی درباره تامین ارز دارو گفت: کشور دچار مشکلات ارزی هست؛ بیشترین سعی که هم دولت هم آقای فرزین در بانک مرکزی کرده واقعا برای تامین ارز دارویی بوده است.

ظفرقندی یادآور شد: به خاطر حجم و مقدار واریزی، یک مقدار در پرداخت ارز دارویی تاخیر وجود دارد؛ امروز قرار بود جلسه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم عقب ماندگی را جبران کنیم.

وزیر بهداشت در واکنش به سوالی درباره گران بودن درمان در کشور گفت: اگر منظور از گرانی درمان در بخش دولتی است هیچ وجود و واقعیت خارجی ندارد برای اینکه کاملاً تحت پوشش بیمه‌ها هست ولی اگر یک کسی امکانات خاصی از بخش خصوصی می‌خواهد طبیعی است که تابعیتی از حجم تورم و حجم ارز در بخش خصوصی وجود دارد.

وی تاکید کرد: توصیه و مسیری که داریم می رویم برای پی‌ریزی پزشک خانواده و نظام ارجاع است تا بتوانیم یک مسیر درستی را برای عبور مردم از بخش دولتی تامین کنیم که فشار اقتصادی به آنها وارد نشود.

