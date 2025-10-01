به گزارش ایلنا، عباس گلرو در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته دفاع مقدس با قدردانی از عوامل برگزاری دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان سمنان، گفت: از فرماندهی سپاه و نمایندگی ولی فقیه استان و همچنین تمامی اقشار و دستگاه های دولتی که چندین ماه برای برگزاری این کنگره زحمت کشیدند قدردانی می کنم، همچنین از رئیس مجلس که در آیین اختتامیه این کنگره حضور یافت و سخنرانی کرد کمال تشکر را دارم.

نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حادثه رانندگی روز گذشته جاده سمنان-سرخه گفت: اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی دچار سانحه شد و دو نفر از دانشجویان دختر به رحمت خدا رفتند و تعدادی نیز زخمی شدند.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در پایان خواستار رسیدگی جدی به وضعیت جاده ها و تصادفات دانش آموزی و دانشجویی شد.

