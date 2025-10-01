خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلرو در تذکر شفاهی تأکید کرد:

ضرورت رسیدگی به حوادث جاده‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان

ضرورت رسیدگی به حوادث جاده‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان
کد خبر : 1694195
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم سمنان در مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت جاده‌ها شد که منجر به تصادفات جاده‌ای به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان می‌شود.

به گزارش ایلنا، عباس گلرو در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته دفاع مقدس با قدردانی از عوامل برگزاری دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان سمنان، گفت: از فرماندهی سپاه و نمایندگی ولی فقیه استان و همچنین تمامی اقشار و دستگاه های دولتی که چندین ماه برای برگزاری این کنگره زحمت کشیدند قدردانی می کنم، همچنین از رئیس مجلس که در آیین اختتامیه این کنگره حضور یافت و سخنرانی کرد کمال تشکر را دارم.

نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حادثه رانندگی روز گذشته جاده سمنان-سرخه گفت: اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی دچار سانحه شد و دو نفر از دانشجویان دختر به رحمت خدا رفتند و تعدادی نیز زخمی شدند.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در پایان خواستار رسیدگی جدی به وضعیت جاده ها و تصادفات دانش آموزی و دانشجویی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی