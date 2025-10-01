به گزارش ایلنا، محمود طاهری در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست گفت: دریاچه ارومیه گرفتار سال‌ها بی‌تدبیری و سوءمدیریت آبی شده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به طوفان‌های نمکی که از دریاچه ارومیه بر می‌خیزد، عنوان کرد: این پدیده، سلامت منطقه را تهدید و کشاورزی و دامداری مردم را دچار آسیب کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: خاک حاصلخیز منطقه به خاطر وضعیت دریاچه ارومیه نابود شده و امنیت زیستی آن به خطر افتاده که نیازمند تدبیر مسئولان است.

