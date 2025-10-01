خبرگزاری کار ایران
طاهری در تذکر شفاهی هشدار داد:

تهدید سلامت منطقه آذربایجان با طوفان‌های نمکی دریاچه ارومیه

تهدید سلامت منطقه آذربایجان با طوفان‌های نمکی دریاچه ارومیه
نماینده مردم شبستر در مجلس خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت دریاچه ارومیه شد که طوفان‌های نمکی آن سلامت منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمود طاهری در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست گفت: دریاچه ارومیه گرفتار سال‌ها بی‌تدبیری و سوءمدیریت آبی شده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به طوفان‌های نمکی که از دریاچه ارومیه بر می‌خیزد، عنوان کرد: این پدیده، سلامت منطقه را تهدید و کشاورزی و دامداری مردم را دچار آسیب کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: خاک حاصلخیز منطقه به خاطر وضعیت دریاچه ارومیه نابود شده و امنیت زیستی آن به خطر افتاده که نیازمند تدبیر مسئولان است.

