رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:

لایحه کاهش ساعت کاری به صورت عادی در مجلس درحال بررسی است

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با کاهش ساعت کاری ادارات دولتی گفت: لایحه کاهش ساعت کاری قبلاً به مجلس ارسال شده و در حال حاضر به صورت عادی در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده  رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور در در جمع خبرنگاران در رابطه با کاهش ساعت کاری ادارات دولتی گفت: لایحه کاهش ساعت کاری قبلاً به مجلس ارسال شده و در حال حاضر به صورت عادی در حال بررسی است. این لایحه با دو فوریت به مجلس ارائه شده بود، اما دو فوریت آن به تصویب نرسید و روند بررسی آن به شکل عادی ادامه دارد.

رفیع‌زاده افزود: در صورت تصویب نهایی مجلس، بر اساس مفاد این لایحه عمل خواهد شد.

وی در خصوص موازی‌کاری در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در حال پیگیری هستیم تا در همه دستگاه‌ها، حذف حوزه‌های موازی و توقف موازی‌کاری‌ها عملیاتی شود.  زیرمجموعه‌های هر وزارتخانه باید در یکجا متمرکز شوند و برای تحقق این امر در حال بررسی و اتخاذ راهکارهای لازم هستیم.

معاون رئیس‌جمهور عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهد وجود برخی دانشگاه‌ها و واحدهای اجرایی و پژوهشی موازی هستیم. این مراکز ممکن است اقداماتی تکراری و موازی با دانشگاه‌های اصلی انجام دهند.

