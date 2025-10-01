در تلاشیم مبلغ وام ازدواج را تا حد قابل قبول برای سال آینده افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد دنیامالی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره روند بازسازی و ترمیم ورزشگاه آزادی گفت: ما تا قبل از اینکه استقلال و پرسپولیس صاحب ورزشگاه شوند خودمان را موظف می‌دانیم که کمک‌شان کنیم که به هر صورت این دو تیم پرطرفدار مشکلی نداشته باشند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر هم دنبال این موضوع هستیم که خودشان صاحب ورزشگاه شوند و بتوانند مدیریت ورزشگاه‌هایشان را داشته باشند. برای این مساله یک مقداری طولانی می‌شود و زمان بر است تا آن زمان ما در تعامل با باشگاه‌ها هستیم و کمک می‌کنیم که این باشگاه‌ها ان‌شاالله نگرانی نداشته باشند.

دنیامالی تصریح کرد: بازسازی ورزشگاه آزادی بر اساس استانداردهای موجود فیفا در حال انجام است و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم آغاز بازی‌ها را داشته باشیم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: ما به صورت همزمان بازسازی و روند استحکام و محکم‌سازی این سازه را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: کار سازه‌ای شامل احداث شمع‌های زیادی در پایین در حال انجام است. فضاهای لازم در بخش غربی ایجاد شده و در بخش شرقی و ضلع شمال نیز در حال انجام است. هدف اتمام پروژه تا سال آینده است. تلاش می‌شود ابتدای سال آینده مستطیل و بخش سکوها کامل آماده شود.

وی ادامه داد: بخش سازه‌ای زیر زمین شامل شمع‌ها و تحکیمات اجرایی می‌شود تا هم امکان برگزاری وجود داشته باشد و هم کار سازه‌ای انجام شود.

وی در خصوص وام ازدواج و برنامه دولت درباره افزایش آن در سال آینده هم اعلام کرد: تاکنون پرداخت وام ازدواج طبق قانون و تکلیف ما انجام شده و همین روند ادامه دارد همچنین برنامه‌ریزی‌هایی داریم تا بتوانیم زودتر صف متقاضیان را کاهش داده و پرداخت را داشته باشیم. برای سال آینده هم در تلاشیم با توجه و در نظر گرفتن تورم، مبلغ وام ازدواج را تا حد قابل قبول و در حد ممکن افزایش دهیم.

وی ادامه داد: ما امسال تا نیمه شهریور ماه به نسبت سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش در زمینه وام ازدواج داشته ایم. اما تقاضا خیلی زیاد است.

دنیال مالی همچنین درباره بیمه ورزشکاران گفت: با اجرای طرح جدید، بیش از ۳۰۰۰ قهرمان ورزشی که سال‌ها در اردوها و تیم‌های ملی حضور داشته‌اند، سنوات فعالیتشان به عنوان سابقه شغلی ثبت خواهد شد. این سابقه پس از دوران قهرمانی نیز در هر شغلی که مشغول شوند معتبر است و برای آنان محاسبه خواهد شد.همچنین علاوه بر آن، پوشش بیمه درمانی برای این ورزشکاران لحاظ شده است تا آینده شغلی و رفاهی آنان تضمین شود.

وزیر ورزش در بخش دیگری از صحبت های خود درباره قهرمانی کشتی گیران و سایر ورزشکاران گفت: تداوم این افتخارات را مردم ما با حضور کاروان ورزشی جوانان ایران در مسابقات آسیا خواهند دید که در بحرین برگزار می شود.

دنیامالی همچنین درباره آخرین وضعیت ورزشکاران در کره جنوبی گفت: در آنجا خوشبختانه وکلای ما خیلی خوب دفاع کردند و به هر صورت برای دادگاه شرایط عوض شده یعنی بحث‌هایی که قبلاً بود کلاً عوض شده دو تا جلسه دادگاه دیگر مانده است.

وی ادامه داد: برای دادگاه محرز شد که دو نفر از بچه های ما تاحدودی نقشی نداشتند و برای دو نفر دیگر نیز برای دادگاه مشخص شد که آن خانم برایشان تله گذاشته بوده و امیدوارم که بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که بچه‌های ما از زندان بیرون بیایند و تبرئه شوند.

انتهای پیام/