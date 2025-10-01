روایت جدید از پیشنهادهای مذاکراتی ایران و آمریکا در نیویورک

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در مورد سانحه اتوبوس استان سمنان گفت: در جلسه امروز هیات دولت در این خصوص صحبتی شد و تاکید آقای رئیس‌جمهور بر این بود که با توجه به آغاز سال تحصیلی از تکرار این موضوع جلوگیری شود و ان‌شاالله دیگر شاهد این قبیل اتفاقات نباشیم.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز گزارش وزیر خارجه درباره سفر به نیویورک را داشتیم روایت جدی این است که ایران اعلام آمادگی کرد برای اینکه با حضور با سه کشور اروپایی و آژانس و ویتکاف جلسه داشته باشد ولی از طرف آنها مورد پذیرش قرار نگرفت یا در جلسات حضور پیدا نکردند.

مهاجرانی گفت: ابتدا موضوع این بود که درباره ذخایر ۶۰ درصد در قبال اسنپ بک صحبت شود و حذف کامل تقاضای ایران بود که آنها نپذیرفتند و تاکید ویتکاف روی حدود ۶ ماه بود که وزیر خارجه ما گفتند اینکه با این جمع بندی وارد گفت‌وگو شویم اسمش مذاکره نیست.

وی گفت: در آخرین شب پیشنهاد ۴۵ روز تعویق مکانیسم ماشه از طرف ایران مطرح شد که در نهایت با فشاری که لابی صهیونیست‌ها آورد این مورد مورد پذیرش قرار نگرفت.

سخنگوی دولت در واکنش به به اظهارات سید محمود نبویان در خصوص جاسوسی رژیم صهیونیستی از بستر اینترنت گفت: این مربوط به دستگاه‌های امنیتی است، بنده صلاحیت اظهار نظر در این مورد را ندارم قاعدتاً ما دستگاه‌های امنیتی داریم که در این زمینه موظف هستند وظیفه‌شان همین است که در این زمینه کار بکنند لذا من صلاحیت ندارم که در این زمینه بخواهم اظهار نظر بکنم. دستگاه‌های امنیتی ما هستند که باید این موضوع را بررسی کنند و طبیعتا تدابیری را اگر لازم باشد اتخاذ می‌کنند.

مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در شرایط فعلی برای بهبود معیشت مردم گفت: طبیعتاً دولت مکلف هست که در مورد حفظ معیشت مردم، همانطور که رئیس جمهور بارها راجع به این قضیه تذکر دادند برنامه‌ خود را آماده بکند.

وی افزود: برنامه در حال نهایی شدن هست و یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتیم تحویل دولت خواهد شد و پس از مصوب شدن، وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و نقشی که باید در شرایط فعلی داشته باشند، مشخص خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت:‌ امیدواریم که با آرایش جدیدی که دولت در شرایط جنگی به خود می‌گیرد شاهد این باشیم که مردم آسیب کمتری ببینند مضافاً بر اینکه موضوع کالابرگ موضوع مورد تاکید آقای رئیس‌جمهور است که اجرایی خواهد شد.

مهاجرانی گفت: در مورد اسنپ بک و موضوع همکاری با آژانس این موضوعی هست که طبیعتاً در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد شد و هر تصمیمی که در راستای چارچوب منافع ملی و مصالح مردم باشد به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی درباره برنامه دولت در حوزه مسکن دار شدن مردم گفت: طبیعتا موضوع مسکن یکی از موضوعات مهم مردم است و نکته سنگینی برای معیشت مردم ایجاد می‌کند و اگر هموار شود فشار بر مردم کاهش پیدا می‌کند وام‌های بانکی هم کمک می‌کند مقداری فشار کم شود و در این مسیر وزارت مسکن وظیفه پیگیری دارد.

سخنگوی دولت عنوان کرد: برای آماده‌سای زمین یک مقداری از هزینه‌هایی که دریافت می‌شود به خاطر این است که زمین‌هایی که از قبل انتخاب شده بوده آماده‌سازی‌اش هزینه‌های زیادی را در بر‌می‌گیرد و باید کمک کنیم که بتوانیم این مساله را حل کنیم .

وی در پاسخ به این سوال که برای اینکه در مسکن ملی آورده مردم متناسب با توان‌شان باشد چیست؟، گفت: از وزارت مربوطه پیگیری می‌کنم و به شما اطلاع می‌دهم.

سخنگوی دولت درباره تغییر ساعت کاری ادارات گفت: تغییر ساعت کار ادارات که در راستای پیشنهادی بود که آقای رئیس جمهور مطرح کردند همچنان در بستر دورکاری که یک ظرفیت قانونی هست در اختیار ادارات و استانداران هست و در مورد تعطیلی پنجشنبه ها هم باز طبق در واقع چیزی که مطرح شد چنانچه به موضوع ساعت کاری قانونی اشکال وارد نکند در اختیار استانداران است.

یا چهره‌های مشهوری در بین ۱۲۰ مهاجر ایرانی که از آمریکا برگشت خوردند، هستند؟/ مهاجرانی: جزئیات را بعدا اطلاع خواهیم داد

سخنگوی دولت درباره اخراج برخی از ایرانیان خارج از کشور و ادعای آمریکا درباره توافق با ایران در این خضور گفت: ۱۲۰ نفر از هموطنان ما طبق چیزی که وزارت خارجه هم اعلام کرد اصطلاحا از آمریکا برگشت خوردند و طبیعتا آغوش میهن همیشه برای فرزندانش باز است و به عنوان موطن شان طبیعتا پذیرای این عزیزان است.

وی با بیان اینکه مسلما هر بررسی که در حوزه های امنیتی نیاز باشد دستگاه های مربوطه انجام خواهند داد، گفت: این عزیزان قرار است که از آمریکا به قطر و از قطر به ایران منتقل شوند و طبیعتاً تاکید می‌کنم که آغوش میهن برای پذیرایی از فرزندان خود همیشه باز است.

مهاجرانی در پاسخ به اینکه آیا افراد مشهور هم در میان این جمعیت هستند، گفت: جزئیات را بعدا اطلاع خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هنوز بازرسان آژانس در ایران هستند و توافق با آژانس متوقف شده؟ گفت: همه تلاش که دولت به عنوان دستگاه دیپلماسی دارد بر این بود که بتواند جلوی فشار را بگیرد و فشار بیشتری بر حوزه اقتصاد ایران وارد نشود و طبیعتاً موضوع اسنپ بک به جای اینکه یک موضوعی باشد که در بستر حقوقی خودش حرکت کند به جای دیگری جابجا شد و ابزار سیاسی و اهرم فشار شد. طبیعتاً همه اقداماتی که ایران با آژانس دنبال می کند در راستای منافع ملی هست، بود یا نبود بازرسان هم در این چارچوب است.

مهاجرانی درباره لایحه بازگشت ایرانیان ارج از کشور گفت: بازگشت ایرانیان خارج از کشور و دادن فرصت برای اینکه کسانی که نمی‌خواهند دائم به ایران بیایند امن سفر کنند، بارها در این دولت و دولت‌های مختلف مطرح شده و هیچ کشوری دوست ندارد فرزندانش دلشان بخواهد به خانه بیایند و نتوانند.

وی افزود: جلسه در دفتر معاون اول برگزار شده و شورای عالی ایرانیان خارج فعال شده زیرساخت‌ها و بررسی‌های امنیت درصورت لزوم انجام می‌شود خیلی اوقات موضوعات لزوما امنیتی نیست گاهی ممکن است فردی شاکی خصوصی داشته باشد مثلا موضوع ارث.

سخنگوی دولت با بیان اینکه همه موضوعات بازگشت ایرانیان خارج از کشور را امنیتی نکنیم، گفت: همه این‌ها فرزندان ما هستند که در مکان دیگری زندگی می‌کنند بستر را بستر امنی خواهیم دید. زیرساخت‌ها برای سفر آزادانه آنها در حال آماده شدن است که شاهد برگشت یا سفر آزادانه آنها باشیم.

وی با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: در مورد اسنپ بک عرض کنم که از پاییز گذشته که موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مطرح بود و پیش بینی ها بر این بود که به هر حال ممکن است لابی صهیونیستی سنگین‌تر شود دولت سناریوهای خودش را فعال کرد

مهاجرانی تاکید کرد: طبیعتاً مثل قوانین سناریو نویسی در سناریوهای بدبینانه، خوشبینانه و متوسط به عبارتی سناریوها نوشته شد و آن چیزی که در طول ۱۲ روز دفاع مقدس شاهدش بودیم نتیجه همان عملکرد هست و این رویکرد ادامه پیدا کرد

سخنگوی دولت یادآور شد: بعد از این دفاع مقدس ۱۲ روزه هم مسیر ادامه پیدا کرد و با بررسی نقاط قوت و ضعفی که در آن مدت بود، برنامه دولت آماده شده است. انشالله در روز یکشنبه برنامه به دولت داده می‌شود و ان‌شاالله پس از تصویب هرکدام از وزارتخانه‌ها متناسب با دستورالعمل‌هایی که برایشان طراحی می‌شود و وظایفی که در رویکرد جدید خواهند داشت، مسیر را دنبال می‌کنند که شاهد سهولت بهتر امور باشیم و کمترین فشار بر معیشت مردم داشته باشیم سیاست های تسکینی دولت نظیر کالابرگ هم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به زمزمه‌های استیضاح برخی از وزرا گفت: موضوع وضعیت اقتصادی مردم لزوماً با استیضاح وزرا معنادار نخواهد شد. موضوع استیضاح وزرا موضوعی هست که حق مجلس محترم جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند اگر که به جمع بندی رسید که وزیری را استیضاح بکند

مهاجرانی تاکید کرد: اما در شرایط کنونی حتماً موضوع ما موضوع معیشت مردم، حفظ آرامش روانی حفظ ثبات اجتماعی و تاب آوری ذهنی هست که همه این‌ها به اقتصاد هم طبیعتاً ربط دارد لذا موضوع اساسی ما عملکرد وزرا خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایران غنی‌سازی را ادامه می‌دهد، گفت:این موضوع فراتر از دولت است؛ باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شود هر نیتجه ای که جمع بندی شود به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.

خبر در حال تکمیل می باشد...