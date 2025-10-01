خضریان در تذکر شفاهی:
همه نخبگان میتوانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از رستورانهای لوکس تهران غذا سفارش دهند؟
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد که آیا همه نخبگان میتوانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیرهاش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تجلیل از نخبگان و جهادگران عرصههای علمی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از ایشان باید سؤال کرد نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه کرده است و ایشان باید پاسخ بدهند آیا همه نخبگان میتوانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیرهاش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست که عضو هیات مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ و آیا همه نخبگان میتوانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از یکی از رستورانهای لوکس تهران غذا سفارش بدهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آقای افشین پاسخ دهد فردی که به عنوان اخذ مال نامشروع و دلاری دارای پرونده کیفری باز در قوه قضاییه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاههای مهم و حساس در معاون علمی مورد استفاده است و آیا آقای رئیس از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت انجام میشود قرار دارد.
وی در پایان تأکید کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور امانتی برای خدمت به نخبگان است، نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که آقای افشین از آنها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی از آنها به عنوان دکتر یاد میکند و آنها در حالی در جایگاههای غیرقانونی قرار دارند در رسانهها به دنبال پولپاشی افتادهاند تا مدیریت ناکارآمدشان شما را حمایت کنند.