به گزارش ایلنا، رمضانعلی رحیمی دشتلویی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: اکنون دشمنان ملت ایران از xvdr اسنپ بک و مکانیسم ماشه با زبان تهدید و فشار سخن می‌گویند. موضع جمهوری اسلامی روشن است. این ابزارهای ظالمانه و غیر قانونی هیچ مشروعیتی ندارد و ملت ما بارها ثابت کرده است که با اتکا به ظرفیت‌های عظیم داخلی می‌توانند از گردنه‌های تحریم عبور کنند و دشمنان باید بدانند جمهوری اسلامی نه تنها در برابر فشارها و تهدیدات عقب نشینی نخواهد کرد بلکه با اتکا به قدرت الهی و به توان موشکی هر تجاوز و تهدیدی را در نطفه خفه خواهد کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس دوازدهم ادامه داد: اصفهان قلب تپنده تاریخ ایران، امروز تشنه است و تدبیری در مدیریت آب و عدالت در تقسیم آن و بی‌توجهی به هشدارها مردم را به ستوه آورده است. اگر این روند ادامه یابد، زمین زیر پای اصفهان فرو می‌رود و میراث چند صدساله این دیار بلعیده می‌شود و جان هزاران خانواده در خطر قرار می‌گیرد. آیا وقت آن نرسیده که بحران آب فرو نشسته زمین به عنوان یک اولویت ملی محسوب شود. چرا وزارت نیرو به برداشت‌های بی‌رویه آب در بالا دست زاینده رود بی‌تفاوت است. چرا در برابر بحران آب شرب بیش از ۶ میلیون نفر بی‌تفاوت است. چرا در برابر مشکلات کشاورزان پایین دست مسئولیت خود را ایفا نمی‌کنند.

وی افزود: کشاورزان شهرستان فلاورجان دیگر توان نفس کشیدن ندارند. سالهاست با دستان پینه بسته، چشم به تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی دارند اما جز وعده‌های تکراری چیزی نصیبشان نشده است. کشاورزی این سرزمین در حال جان دادن است، تا کی باید بی‌توجهی ادامه یابد. جاده‌های فلاورجان هر روز جان می‌گیرند. وزارت راه نمی‌تواند در برابر این خونهای ریخته شده بی‌تفاوت باشد. مردم ما امنیت می‌خواهند نه آمار. بازنشستگان کشور سالهای عمر خود را برای خدمت به وطن گذاشته اند، امروز با سفره‌های خالی و ناعادلانه روزگار می‌گذرانند و همسان‌سازی حقوق ندارند.

