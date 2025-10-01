به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک گفت: در این سفر بر مظلومیت ایران و حمله ددمنشانه اسرائیل که منجر به کشتن مردم بی‌گناه ایران بود اعلام موضع کردند و این مظلومیت به گوش جهانیان رساندند.

وی ادامه داد: همچنین موضع عزتمندانه خودمان را در مقابل قدرت‌های جهانی هم اعلام کردیم این اصلی‌ترین هدف سفر ریاست جمهوری است که دیدگاه‌های نظام جمهوری اسلامی را بیان کند و گفتمان ملی را در آنجا نمایندگی کند که این کار را انجام داد و با موفقیت انجام شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور درباره مذاکرات گفت: در زمینه مذاکرات آیا همه آن چیزی که خواستیم، انجام شد؟ طبیعی است در چهارچوب منافع ملی آقای پزشکیان توافق می‌کند و چون خواسته‌های طرف مقابل در چارچوب منافع ملی ما نبود چه آمریکا و چه اروپا برای همین نباید توافق می‌کردیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور درباره این که نمایندگان گفتند باید سفرای کشورهای اروپایی را در جبران اسنپ اخراج کنیم آیا دولت چنین برنامه‌ای دارد گفت: برنامه های دولت در چهارچوب سیاست خارجی، در چهارچوب شورای عالی امنیت ملی تنظیم می شود و پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرایی دارد.

وی ادامه داد: هر کسی در چارچوب وظایف خود می‌تواند اظهار نظر کند. چه نمایندگان مجلس چه حتی افراد خارج از دولت و حاکمیت می‌توانند در چارچوب منافع ملی اظهار نظر کنند ولی تصمیم گیر اصلی مراجع قانونی مثل شورای عالی امنیت ملی و دولت و رئیس جمهور و با تایید رهبر معظم انقلاب است. بنابراین چنین طرحی در دولت مطرح نشده است.

وی درباره دخالت مجلس در امور اجرایی دولت ادامه داد: هرچه مجلس کمتر در واقع در امور اجرایی مداخله کند دولت بیشتر می‌تواند به کار اصلی خودش بپردازد ولی مجلس هم چارچوب‌های قانونی خودش را دارد و اظهارنظر خودشان را می‌کنند ما نمی‌توانیم برای مجلس تعیین تکلیف کنیم امیدوارم این هماهنگی بیشتر باشد البته در سران قوا ریاست محترم مجلس و اکثر نمایندگان مجلس با دولت همراه و هماهنگی دارد.

وی همچنین درباره پروژه های پنل خورشیدی گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما پروژه پنل های خورشیدی است تاکنون نزدیک ۲۵۰۰ هزار مگاوات برق پنل خورشیدی تولید شده و این روند ادامه دارد و تا پایان سالم این میزان افزایش پیدا می‌کند و الان در حال اجراست. در بخش خصوصی هم نیز الان مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور درباره احتمال حمله مجدد به کشور گفت: کشور آمادگی کامل دارد و ما نیز آمادگی کامل داریم انشالله که جنگی اتفاق نخواهد افتاد بعید می‌دانم دوباره تکرار کنند نیروهای نظامی و دولت آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی ایران دارند و باکی از دشمن نداریم‌.

