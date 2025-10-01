کوچک سازی دولت ضربه به امنیت ملی کشور است

به گزارش ایلنا، محمدمنان رئیسی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: اخیرا ایده ای هم توسط دولت و هم در مجلس تحت عنوان بحث کوچک سازی دولت دنبال می شود، اگر اندازه دولت ایران را با دولت های دیگر در قاره های مختلف مقایسه کنیم، این اندازه ملموس تر می شود برای مثال در کشور عراق ۳۷ درصد، در نروژ ۳۲ درصد، در دانمارک ۳۰ درصد، در سوئد ۲۹ درصد، در انگلستان ۲۳ درصد، در کانادا ۲۱ درصد، در فرانسه ۲۰ درصد و در ایران کمتر از ۱۵ درصد از مجموع شاغلان کشور در بخش دولتی و عمومی کار می کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده بررسی کردم دولت ایران به لحاظ اندازه، حجم و جمعیت نهمین دولت کوچک جهان است. ما در مجلس قرار است برای مردم تصمیم بگیریم، لذا اجازه ندهید گزارشات اشتباه باعث شود به بیراهه برویم. ما باید مشکل را در افزایش بهره وری حل کنیم نه کوچک سازی دولت.

وی تصریح کرد: کوچک سازی دولتی که عملا کوچک است، ضربه به امنیت ملی کشور است ضمن اینکه بسیاری از مناسبات و کارهای ما امنیتی است و نباید کارهای ملی را دست بخش خصوصی سپرد. اینجا راهکار در افزایش بهره وری است که قانون هم آن را پیش بینی کرده است اما متاسفانه از این موضوع غافلیم و به جای اینکه بهره وری را بیشتر کنیم و همین کارمندهای محدودی که داریم را به درست کار کردن الزام کنیم ساعت کاری را کاهش داده و از ۹ صبح تا یک ظهر اعلام می کنیم.

رئیسی با تاکید بر اینکه با این وضعیت مملکت درست نمی شود، ادامه داد: مصداق این وضعیت وزارت علوم است. در وزارت علومی که باید تولید ثروت کند، چرا ۸ دانشگاه ها گرو ۹ آنان است. دانشگاهی که بالای ۹۵ درصد بودجه آن صرف امور جاری و حقوق و دستمزد می شود، چگونه می تواند تولید ثروت و فناوری کند؟ این ها است که باید اصلاح شود، خواهش می کنم سوراخ دعا را گم نکنید.

