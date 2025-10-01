به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی امیری در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته گردشگری گفت: من امروز‌ در هیات دولت گزارشی در رابطه با عملکرد یک ساله حوزه گردشگری امروز ارائه کردم. با وجود همه شرایطی کشور در آن قرار دارد و همه شما از آن مطلع هستید، خوشبختانه با حمایت شخص رئیس جمهور و اعضای دولت در یک سال گذشته یعنی از هفته گردشگری ۱۴۰۳ تا هفته گردشگری ۱۴۰۴ ،۸۶۱ پروژه با ۴۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به سوالی درباره بازگرداندن فرش‌های کاخ سعد آباد گفت: دولت چهاردهم مداخله‌ای در زمینه فرش‌های سعد‌آباد نداشته و ورود هم ندارد پرونده‌ای بوده که در گذشته به قوه قضائیه رفته و تکلیفش هم روشن شده است.

صالحی امیری گفت: همچنین برای ۱۰۱۶ نفر هم در این مدت اشتغال ایجاد شد. تا الان نیز ۲۶۸ پروژه در سراسر کشور ۳۱ استان افتتاح شد با هزینه بیش از ۱۳ همت، همچنین برای ۲۸۳۱ نفر اشتغال ایجاد شد و در هفته دولت یعنی یک ماه قبل ۱۱۳ پروژه افتتاح شد با هزینه ۵ همت و برای ۱۲۸۵ نفر اشتغال ایجاد شد و از هفته گردشگری سال گذشته تا پایان سال ۴۸۰ پروژه افتتاح شد با هزینه ۲۶ همت و ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در مجموع جهت گیری گردشگری در سال گذشته تا هفته گردشگری که الان هستیم علی رغم شرایط سخت تحریم و فشارهای دشمنان و جنگ تحمیلی خوشبختانه جهت گیری مثبتی است.

