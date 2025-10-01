نماینده مردم الیگودرز در نطق میان دستور؛
آموزش و پرورش تعیین تکلیف معلمان در طرحهای مختلف را در دستور کار قرار دهد
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با قدردانی از همه تلاشهای دولت، گفت: تمامی کسانی که مردم را گرفتار موضوعات معیشتی، بیکاری، گرانی، کمبود مسکن و نارضایتی ایجاد شده در کشور کردهاند، باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرزدر مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) مجلس با سلام و صلوات به روح پرفتوح شهدای ایران زمین به خصوص جنگ ۱۲ روزه، شهدایی که با نثار جان خود نهال سربلند این خاک را آبیاری کردند و تمامیت ارضی ایران عزیز را برای ما به ودیعه گذاشتند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه لرستان با بیشترین شهید بعد از تهران و الیگودرز با تقدیم ۶۱۷ شهید و بیش از هزار جانباز و اسیر و تقدیم شهدای عزیزی در جنگ ۱۲ روزه دِین خود را به کشور ادا نمود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و مردمان فهیم نجیب و عزیز شهرستان الیگودرز و بخشهای زلقی، زز ماهرو، بربرود شرقی و غربی و شهرهای تیتکان، شول آباد، چمن سلطان و شاپور آباد، افزود: ولادت با سعادت امام حسن عسکری(ع) را به محضر امام عصر (عج) و همه آزادیخواهان جهان تبریک عرض میکنم.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مکانیزم ماشه جنبه روانی دارد، اظهار داشت: اگرچه مکانیسم ماشه نشان دهنده اعتماد ناپذیری دشمنان این مرز و بوم بوده و به اقتصاد کشور ضربه وارد کرد، ولی پرداختن بیش از حد سیاسیون به این مکانیزم ظالمانه و بازی با روح و روان جامعه، آب به آسیاب دشمن ریختن است، به همین منظور به همه فعالان سیاسی از هر طیف توصیه میکنم که برای ایجاد دفاع مقدس به فرموده مقام معظم رهبری به یک اتحاد مقدس نیاز داریم که امروز وظیفه همه کنشگران سیاسی اتحاد همدلی و همراهی است.
گودرزی در ادامه با قدردانی از همه تلاشهای ریاست جمهور، هیات وزیران و استانداران، گفت: تمامی کسانی که مردم را گرفتار موضوعات معیشتی، بیکاری، گرانی، کمبود مسکن و نارضایتی ایجاد شده در کشور کردهاند، باید پاسخگو باشند و مردم خوب میدانند چه کسانی با تصمیمات غلط باعث ایجاد این مشکلات شدند؛ از آن روزهای پر التهاب که غیورمردان و شیر زنان این دیار شانه به شانه در مقابل دشمن ایستاده اند، سالها میگذرد، امروز نیز اگرچه میدان نبرد تغییر کرده، اما روحیه وطن خواهی و وطن پرستی همچنان در خون و رگ این مردم جاری است.
عضو کمیسیون عمران در ادامه اظهار داشت: ملتی بزرگ که هزاران سال با صبر و بصیرت سختیها را تاب آوردند؛ برگ برگ تاریخ این سرزمین گواهی است بر اینکه در پس همه سختیها ایران به فرهنگ ایرانی خواهد ماند.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: ملت غیور ایران، پاینده و استوار و به رسم وطنخواهی در مسیر عزت و اقتدار میهن همه از جان مایه خواهیم گذاشت، اما امروز ایرانِ ما، این کهن دیار پرگهر، با دشمنیهای بیسابقهای در جهان روبرو است؛ چه بسیار دسیسههایی که برای شکستن قامت این ملت چیده شده و چه بیمهریهایی که از هر سو بر آن باریده شده است، ما فرزندان این آب و خاک تا پای جان از آرمانها و ارزشهای این سرزمین دفاع خواهیم کرد، باشد که با همت و همدلی، فردایی روشنتر برای ایران عزیزمان رقم بخورد.
وی در ادامه با اشاره به محرومیت الیگودرز، تاکید کرد: امروز میخواهم از این تریبون، از محرومیت شهرم بگویم؛ از محرومیت مردمان نجیب دیارم الیگودرز بگویم، از همه وعدههای داده شده و تا به امروز محقق نشده، از فاجعه طرح انتقال آب قمرود بگویم که ۲۰ سال مصیبتی عظیم برای همتبارانم رقم زده و آنها را از زلال چشمهساران آب و ملکشان محروم نموده است، امروز میخواهم بار دیگر درد این خطه زرخیز را فریاد زنم؛ میخواهم از سوگ خانوادههای قربانیان جادههای مرگ دیارم بگویم.
این نماینده مجلس با تذکر به وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: شهرستان الیگودرز با ۲۰ درصد مساحت استان لرستان و حدود ۱۲۵۰ کیلومتر راه روستایی صعبالعبور و کوهستانی، تنها ۱۲ درصد از بودجه استان را به خود اختصاص داده است، این شهرستان، پس از مشهد، بیشترین روستا را دارد، اما نسبت به نرم میانگین راههای روستایی، نسبت به استان ۲۰ درصد و به کشور ۳۷ درصد عقب است، همچنین حدود ۵۰۰ کیلومتر از راههای روستایی یا راه شکافی نشدهاند و یا فاقد آسفالت است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حل مشکل عدم ارتقاء شهرستان از نظر اداره، تخصیص بودجه بر اساس عدالت و توسعهنیافتگی و نیاز مبرم به حداقل دو دستگاه کارخانه آسفالت برای زلقی و زز ماهرو ضروری است، همچنین، موضوع ماشینآلات و فرسودگی و فقدان ماشینآلات مناسب جهت امور راهداری در ساخت راههای روستایی، لزوم تخصیص قیر برای راههای صعبالعبور و تخصیص اعتبار برای محوطهسازی مسکن مهر و دسترسی به پروژه ۲۸۸ هکتاری نهضت ملی مطرح است.
وی خطاب به کاظمی، وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی نهضت، پیشدبستانی، حقالتدریس و طرح امین، کی حل خواهد شد؟ آقای وزیر، شهرستان الیگودرز ۱۳۰ مدرسه تخریبی و سنگی دارد که نیازمند توجه جدی به این موضوع است.
گودرزی خطاب به وزیر بهداشت و درمان، گفت: بیش از ۴ بار است که اینجانب در وزارتخانه با حضرتعالی و بیش از ۱۰ جلسه با معاونین شما دیدار داشتهام، اما هنوز مشکلات بیمارستانی شامل نبود پرستار، نبود پزشک عمومی و پزشک متخصص حل نشده است.
وی در تذکری به وزیر کشور، اظهار داشت: بنده چندین جلسه با جنابعالی در خصوص ارتقاء شولآباد و بخش زلّقی به فرمانداری داشتهام، اگر این مشکل حل نشود، مشکلات عدیده شهرستان و بخشها رفع نخواهد شد.
عضو کمیسیون عمران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشاورزان محترم با کمبود کود مواجه هستند، پرداخت دیر هنگام پول محصولات آنان مشکلات عدیده ایجاد کرده است، همچنین عدم ارائه الگوی کشت مناسب، ناچیز بودن سهمیه تسهیلات گلخانهای و مکانیزاسیون از مشکلات دیگر است.
وی همچنین در تذکری به وزیر ارتباطات، گفت: بیش از ۱۰ جلسه با جنابعالی و معاونت داشتهایم، متأسفانه مشکل حل نشده و تنها با قول و وعید مواجه بودهایم، موضوعات عدم پوشش آنتن دهی خم پایین، خان آباد و بخشهای دیگر چرا حل نشد؟ مگر شما قول ندادید؟ چرا این قولهای شما با تأخیر در حال انجام است؟
گودرزی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته پایانی در خصوص وزیر ارتباطات در حوزه گندمینه به خصوص چغا گرگ، خیرآباد، دره حیدر، حیّه و دستگرد است که متأسفانه قولها داده شده با کندی در حال حرکت است.
عضو کمیسیون عمران خطاب به وزیر ورزش اظهار داشت: در ردیف اعتبارات شهرستان، زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، ردیفی در خصوص مجموعه ورزشی وجود داشت که متأسفانه فقط سالن آن ساخته شده است، چرا این موضوع از شهرستان حذف شده است؟ کمبود نیروی انسانی و تأمین اعتبار جهت احداث خوابگاه؛ از اعتبارات در اختیار خودم ۱۰ میلیارد تومان گذاشته و متأسفانه وزیر توجه نمیکند، لازم است به فرسودگی بیش از حد سیستمهای گرمایشی رسیدگی شود.
در پایان گودرزی خطاب به، وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما چندین جلسه با شما و معاونین جنابعالی داشتهایم؛ چرا در پرداخت وامها تأخیر میکنید؟ چرا به وامهای مسکن و جوانی جمعیت توجه نمیشود؟ متأسفانه این مشکلات باعث نارضایتی مردم شده است.