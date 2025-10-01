عبدلی در نطق میان دستور مطرح کرد:
پروژه انتقال آب زاینده رود به شهرستان نطنز نیمه کاره باقی مانده
به گزارش ایلنا، حسین عبدلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن سلام و درود بر ملت شریف ایران بخصوص مردم حوزه انتخابیه نطنز، قمصر و بادرود، گفت: ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد وخاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی میداریم؛ میلاد مسعود امام حسن عسکری (ع)، همچنین روز سالمند را تبریک میگویم.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس دوازدهم افزود: قبل از شروع بحث، یادی کنیم از قصه پرغصه غزه، امروز خیانتکاران عالم، در یک اقدام هماهنگ مشغول نسل کشی در غزه هستند و این گستاخی بیپایان خط بطلانی است برتمامی شعارهای پوچ دموکراسی غربی. جامعه مسلمانان به خصوص اعراب، متاسفانه سکوت کرده و تنها نظارهگر این خیانت بیشرمانه دولتهای غربی و اسرائیل هستند.
وی با تاکید براینکه امروزه از ضروریات جامعه ایرانی حفظ انسجام ملی است، مطرح کرد: وحدت در رفتار و کلام همهی مسئولان لازم است و حمایت تمام عیار از دولت پزشکیان را به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت، ضرورتی انکارناپذیر میدانم.
عبدلی ادامه داد: دشمن قسم خورده، در فکر تحمیل اراده خود بر ملت شریف و مقاوم ایران است؛ لذا باید هوشمندانه مراقب اوضاع و خیانت افراد نفوذی به خصوص ستون پنجم دشمن باشیم؛ دشمن اخیراً با استفاده از حربه «اسنپ بک» به فکر تشدید مشکلات اقتصادی و به دنبال آن ایجاد نارضایتی در جامعه است تا به بهانه حمایت از مردم به ایران حمله کند اما غافل از آنکه ملت ایران بیش از پیش از نقشههای شوم دشمن آگاه است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر کشور اظهار کرد: حوزه انتخابیه بنده شامل هفت شهر از جمله نطنز، بادرود، قمصر، جوشقان، کامو، خالدآباد و طرقرود است و یکی از مشکلات حوزه انتخابیه مربوط به وزارت کشور است. آقای وزیر کشور؛ سالهای متمادی است که مردم شهر بادرود بخش امامزاده آرزوی ارتقای بخش بادرود به شهرستان را دارند؛ در این سالها با وجود شاخصهای مرتبط با ارتقای بخش و مکاتبات متعدد چند سال اخیر؛ متاسفانه تاکنون اقدام قاطعی صورت نگرفته است، انتظار میرود وزارت متبوع اقدامی عاجل و سریع توسط مجموعه تحت پوشش شما انجام گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تذکری به وزیر صمت، گفت: ضمن تشکر از اقدامات ماههای اخیر به خصوص شورای عالی معادن، در جهت ساماندهی و نظاممند کردن معادن حوزه نطنز، قمصر، جوشقان و کامو نسبت به پیگیری تا حصول نتیجه قاطع، نسبت به حل موضوع به خصوص در ارتباط با معدن سنگ آهن شهر کامو و چوگان که متاسفانه خسارات زیست محیطی متعددی داشته است؛ امیدوارم که پیگیری قاطع و مداوم شما، بتواند مشکلی از مردم حل کند.
نماینده مردم نطنز در مجلس در تذکری به وزیر نیرو، مطرح کرد: با توجه به اینکه مشکل اساسی در شهرستان نطنز و بخش امامزاده بادرود، مشکل آب شرب است، در سالهای اخیر علیرغم تعریف شدن پروژهای که منجر به انتقال آب زاینده رود به شهرستان نطنز میشده است، متاسفانه این پروژه نیمه کاره باقی مانده و انتظار میرود وزیر نیرو جهت حل مشکل اقدام قاطع انجام دهد.
وی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی، مطرح کرد: سالهای طولانی است در سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۸۵، پروژه راه ریلی و بزرگراه از سمنان، شهرستان گرمسار_ آرادان به نطنز مورد مطالعه قرار گرفته است؛ علیرغم اینکه این پروژه میتواند بخش عمدهای از مشکلات ریلی مملکت را حل کند و مسافت بین گرمسار تا نطنز را که بالغ بر ۳۳۰ کیلومتر است، به ۱۳۰ کیلومتر کاهش دهد، اما متاسفانه اقدام قاطعی حتی در حد مطالعه انجام نشده، در حالی که این پروژه میتواند به کاهش میزان مصرف سوخت، کاهش تصادفات و کاهش بار ترافیک در بزرگراهای تهران_ قم_، تهران _کاشان منجر شود.
عبدلی به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داد و بیان کرد: حوزه انتخابیه بنده، در بخش کشاورزی و دامداری و دامپروری، مشکلات زیادی دارد و هنوز قسمتی از مطالبات گندمکاران منطقه پرداخت نشده است. نهادههای دامی بسیار کمیاب و گاهاً نایاب هستند و با چندین واسطه، با قیمت چند برابر به دست کشاورزان و دامداران میرسد، امیدوارم که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی نسبت حل مشکل اقدام کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، خاطرنشان کرد: شهرستان نطنز و قمصر، علیرغم وجود پتانسیل بسیار بالای گردشگری، اما از زیرساختهای کافی برخوردار نبوده و قول و وعدههای مدیران در سالهای اخیر هنوز عملی نشده است.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس در تذکری به وزیرارتباطات، تصریح کرد: در سه ماهه تابستان، قطع مکرر برق منجر به قطع تلفنهای ثابت و سیار شده است؛ ارتباط تمام روستاهای شهرهای کامو، چوگان و طرق رود به دنبال قطع برق قطع شده و متاسفانه مدیران استانی هیچ اقدام شایستهای انجام نداده اند، آقای وزیر ارتباطات؛ علیرغم اینکه که ما جزو استان برخورداری به نام اصفهان هستیم؛ اما حوزه انتخابیه نطنز، بازرود و قمصر دچار محرومیتهای متعددی است، امیدوارم با نگاهی ویژه نسبت به حل مشکلات اقدام کنید.