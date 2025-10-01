خبرگزاری کار ایران
حسین‌پور در تذکر شفاهی:

سفره دهک‌های پایین هر روز کوچک‌تر می‌شود

نماینده مردم سردشت در مجلس با بیان اینکه سفره خانه‌ها و دهک‌های پایین هر روز کوچک‌تر می‌شود، گفت: آیا می‌دانید مردم کارگر و بازنشسته هر روز کوچک‌تر شده و نان شب ندارند و مردم از وعده‌های دروغین خسته شده‌اند.

به گزارش ایلنا، کمال حسین‌پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: آیا از قیمت گوشت و مرغ و لبنیات خبر دارید؟ و آیا می‌دانید مردم کارگر و بازنشسته هر روز کوچک‌تر شده و نان شب ندارند و مردم از وعده‌های دروغین خسته شده‌اند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت یعنی شکست وزارتخانه و خیانت به سفره‌های مردم و اگر می‌توانید کاری کنید در غیر این صورت خود استعفا دهید، چرا که استعفا بهتر از استیضاح مجلس است.

وی تصریح کرد: سفره خانه‌ها و دهک‌های پایین هر روز کوچک‌تر می‌شود و چرا دولت در اجرای کالا برگ الکترونیک تعلل می‌کند. مجلس باید بر این موضوع نظارت نماید. چرا که مردم از ما انتظار سفرهای طولانی و سخنرانی تشریفاتی ندارند. آن‌ها معیشت، نان شب و سرپناه می‌خواهند و بهتر است جلسات مجلس به سفره و خانه مردم اختصاص یابد.

حسینی‌پور با بیان اینکه در گزارشات همه مسئولان همه چیز را عالی ارزیابی می‌کنند گفت: پس چرا مردم کارگر و بازنشسته مشکل دارند؟ لابد مشکل مردم هستند. با آمار نباید مردم را فریب داد.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: چرا مشکل مسکن فرهنگیان سنندج را با وجود اینکه در مجلس و کمیسیون عمران دادید حل نمی‌کنید؟ لطفاً دستور دهید این مشکل حل شود، چرا که آه و ناله خانواده فرهنگیان را پشت سر خود دارد، اگر آن را حل نکنید.

