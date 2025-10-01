خبرگزاری کار ایران
خجسته‌پور قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین شد

خجسته‌پور قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین شد
قائم مقام دبیرکل و اعضای هیئت اجرایی حزب جامعه اسلامی مهندسین مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، به پیشنهاد محمدرضا باهنر، دبیر کل حزب جامعه اسلامی مهندسین و با تصویب شورای مرکزی این حزب، علیرضا خجسته پور به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب انتخاب شد. همچنین دبیر کل حزب جامعه اسلامی مهندسین احکام سایر اعضای هیئت اجرایی را صادر کرد.

بر این اساس، احمد نیکفر به عنوان رئیس واحد تشکیلات، علی محمد بدیعی به عنوان رئیس واحد مالی و پشتیبانی، احمد طاهری به عنوان رئیس واحد فنی و مهندسی، علیرضا خجسته پور به عنوان رئیس واحد سیاسی، جعفر جعفری به عنوان  رئیس واحد ارتباطات و روابط عمومی، محمدحسین عرب پور به عنوان  رئیس واحد آموزش، محمدکامور بخشایش به عنوان  رییس دفتر دبیرکل و احمد علیمردانی به عنوان مسئول دبیرخانه تعیین شدند.

 شانزدهمین دوره شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در شهریورماه سال جاری آغاز به کار کرد و پیش از این محمدعلی شایسته نیا مسئولیت واحد سیاسی این حزب را برعهده داشت که با انتصاب علیرضا خجسته پور به این مسئولیت، از خدمات ایشان قدردانی گردید.

