خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شورای نگهبان خبرداد:

تبدیل طرح «تشدید مجازات جاسوسی» و لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» به قانون

تبدیل طرح «تشدید مجازات جاسوسی» و لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» به قانون
کد خبر : 1694121
لینک کوتاه کپی شد.

طحان نظیف از تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی» و لایحه «ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی» خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان از تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» خبر داد.

وی در این رابطه توضیح داد: این ۲ مصوبه که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند.

بدین ترتیب، این دو مصوبه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مسیر اجرا را طی کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی