چابهار قطب و کانون شیوع تالاسمی است

به گزارش ایلنا، محمدانور بجارزهی در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به وزیر نیرو گفت: وضعیت آب در بیش از ۳۰ روستای پایین دست سد پیشین و سد زیردان در شهرستان دشتیاری بحرانی است؛ دلگان‌ها، سندها، کلانی‌ها و رودیگ‌ها را دریابید. آبفای استان سیستان و بلوچستان، فرمانداران دشتیاری و چابهار، مراجع قضایی دشتیاری چابهار؛ بیش از دو ماه است که آب شرب حدود ۱۰ هزار نفر قطع شده و نیاز به مدیریت شما دارند این وظیفه شماست که با تکیه بر قانون و استفاده از ظرفیت دولتی و قضایی و معتمدان منطقه نسبت به حذف استفاده کنندگان غیرمجاز آب شرب اقدام کنید.

نماینده مردم چابهار و نیک‌شهر در مجلس ضمن تشکر از وزیر نیرو در تخصیص اعتبار از بند (ی) برای خط انتقال آب به روستاهای بخش مرکزی چابهار، از وزیر و معاونان مربوطه خوستار رسیدگی تا حصول نتیجه شد.

وی همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت برق محلات مرادآباد و میرآباد در شهر چابهار شد و خطاب به وزیر نیرو افزود: صدها کابل برق روی زمین افتاده در این محلات موجب کشته شدن ۲۸ نفر اعم از کودکان شده است، قبل از آن که این کابل‌ها جان بیشتری را بگیرد، نسبت به ارسال ۳۰ دستگاه ترانس برق اقدام کنید. همچنین از شورای تامین چابهار برای صدور مجوز اعطای برق به این محلات تشکر می‌کنم.

بجارزهی با بیان اینکه وضعیت آب پایدار روستاهای پایین دست سد خیرآباد نیکشهر و سد کهیر شهرستان کنارک وخیم است، گفت: آب در سدها داریم حتی بیشتر از تهران اما خط انتقال آب برای هر دو شهرستان که کمتر از ۴۰ کیلومتر است که متأسفانه وجود ندارد؛ تفاوت مردم شهرهای برخوردار با مردم حوزه بنده در چیست؟ چرا برای خط انتقال آب باید سال‌ها صبر کنیم؟ لطفاً دستور اقدام عاجل صادر کنید. همچنین رهاسازی آب سدهای زیردان و موشین در سال جاری برای دو بار با توجه به خشکسالی وعدم امکان چنین دستوری جای قدردانی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر نفت ادامه داد: فاصله جنوب استان یعنی از حوزه بنده در چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران تا شمال استان ۹۰۰ کیلومتر با سهمیه سوخت ۱۵۰ لیتر در ماه است، اگر برای کار اداری یا درمان به شمال استان سفری داشته باشیم کل سهمیه تمام می‌شود از این رو پیشنهاد می‌کنم که دولت و وزارت نفت سهمیه سوخت استان را بررسی کنند و به جای دید منفی از زاویه درست بنگرند و آن را افزایش دهند.

وی ادامه داد: وزیر نفت خوب می‌دانید که استان سیستان و بلوچستان سهمی در قاچاق سوخت ندارد و نیک می‌دانید که از کجاها می‌آید، جوانان برومند بلوچ و سیستانی برای به دست آوردن تکه نانی مجبورند سوخت‌بری کنند و در این راه صدها جوان عزیز متاسفانه جانشان را از دست داده‌اند از این رو از دولت می‌خواهم هوای فرزندان ما را داشته باشد، سهمیه سوخت کشاورزان کامیونداران ما را به روال قبل برگرداند و مادامی که زیرساخت‌های اشتغال ما فراهم نشده اجازه بدهد با تدبیر مسئولان محلی هیچ سوختبری جانش در معرض خطر قرار نگیرد و خانواده‌ای داغدار نشود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به وزرای دولت افزود: آیا می‌دانید امروز که وزیر شده‌اید بیشترین آمار رای ریاست جمهور به نسبت جمعیت از استان سیستان و بلوچستان بوده است، فقط سیستان و بلوچستان به اندازه مجموع سه استان بزرگ و حتی بیشتر از آن به ایشان رای دادند. با وجود مشکلات زیرساختی و برآورده نشدن نیازهای اولیه اما مردم بلوچ و سیستانی همواره در صف اول انتخابات بودند.

بجارزهی در ادامه خطاب به وزرا بیان کرد: آیا بین قوم بلوچ و سیستانی، اصیل‌ترین اقوام ایرانی که زبان و لباسشان هنوز هم همان زبان و لباس ایرانی باستان است، یک نفر پیدا نمی‌شود که به عنوان معاون در وزارتخانه‌ها باشد. البته ما هم انتظار وزیر شدن را داشتیم اگرچه از انتصاب استاندار بومی سپاسگزاریم و اما انتظار داریم مانند سایر اقوام ایرانی در وزارتخانه‌ها کسی را داشته باشیم تا عقب ماندگی تاریخی زودتر جبران شود؛ چرا که به عینه می‌بینیم وجود فرد آشنا در مرکز کشور و وزارت‌های موجب می‌شود تا امورات مختلف از جمله راه و آب و بهداشت و درمان آموزش آن‌ها وضعیت بهتری داشته باشد از این رو منتظریم ببینم تا کدام یک از وزرا شمع اول را روشن می‌کند.

نماینده مردم چابهار و نیک‌شهر در مجلس خطاب به وزیر بهداشت ضمن تشکر از اختصاص سهمیه‌های پزشکی بومی به حوزه چابهار در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده گفت: لطفاً برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ چابهار از هیچ کوششی دریغ نکنید، ۱۴۰۰ تخت برای ۷۰۰ هزار جمعیت مورد نیاز است؛ اگرچه تشکر می‌کنیم از شروع به کار بیمارستان پس از چهار سال و نیز قدردانی می‌کنم از مستقل شدن دانشکده علوم پزشکی چابهار و تخصیص کد مستقل و چارت اداری و سپاس از سازمان امور استخدامی کشور به واسطه این اتفاق خوب اما کار را که کرد آنکه تمام کرد، ناامیدمان نکنید.

وی با تأکید بر تأمین اعتبار برای تکمیل بیمارستان بخش پلان چابهار گفت: شهرستان زرآباد بدون بیمارستان و در انتظار ساخت بیمارستان است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه چابهار قطب و کانون شیوع تالاسمی است، خطاب به وزیر بهداشت بیان کرد: جمعیت تالاسمی کشور ۲۳ هزار نفر و جمعیت تالاسمی حوزه چابهار بزرگ هزار و ۵۰۰ نفر است. زیرساخت انتقال خون در چابهار شامل نیروی کافی و تجهیزات و نیز اتوبوس جمع آوری خون را فراهم کنید حتی یک اتوبوس جمع آوری خون نداریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تشکر از استاندار محترم برای توجه به راه‌های دو بانده خطاب به وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پل حمیری در شهرستان قصرقند را زودتر تکمیل کنید؛ منطقه کوهستانی کاجو را دریابید. بیش از ۸ هزار نفر در این منطقه ۴۰ سال است که منتظر بازگشایی این راه هستند.

وی در تذکر دیگر خطاب به وزیر راه خواستار آغاز به کار طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار شد و افزود: چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است جای سوال دارد که چرا این گنج پنهان چسبیده به شهر است که موارد و خطراتی را در پی دارد. ضمن اینکه ظرفیت تخلیه و بارگیری چابهار می‌تواند چند برابر شود؛ نسبت به عملی کردن وعده‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنید.

