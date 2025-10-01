به گزارش ایلنا، احمد فاطمی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و میلاد امام حسن عسکری(ع)، گفت: مشکلات کشور چندوجهی بوده و برای حل آنها باید همه قوا و نهادها با یکدیگر همکاری همه جانبه داشته باشند به ویژه مردم باید مشارکت کنند اما بسیاری از این مشکلات ناشی از ناکارآمدی ها، بی عرضگی ها، سوءتدبیرها و سوءمدیریت هاست. امروز با بخش خصوصی چه کرده ایم. با کارآفرینان و صنعتگران و تولیدکنندگان چه کرده ایم؟ آیا به بخش خصوصی اعتماد کرده ایم؟

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با فربگی دولت به جایی نخواهیم رسید، گفت: امروز باید نظام بانکی و سیستم فشل و بیمار آن را اصلاح کنیم. آقای وزیر اقتصاد شما به این مجلس و نمایندگان قول دادید که ساختار را اصلاح کنید. چگونه با صنعتگران و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در دالان های تنگ و تاریک بروکراسی اداری گرفتار کرده اید.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص بانک ها در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، گفت: بخش خصوصی فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و نخبگان که به کشور کمک می کنند به شدت نیازمند حمایت ما هستند. امروز به وحدت و انسجام بیش از گذشته نیازمندیم.

فاطمی همچنین با بیان اینکه مردم ما با همه گرایش ها و سلایق و همه گلایه ها پای ایران و شهدا و انقلاب ایستادند، عنوان کرد: با افکار نابخردانه به جنگ وفاق نرویم و باید صدای وحدت و اتحاد از مجلس بیرون بیاید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات استان مازندران، اظهار داشت: مشکل زیرساخت ها مشکل اول است. ما مازندرانی ها میزبانان خوبی برای ایرانی ها بودیم و این استان لنگرگاه ایران است اما زیرساخت ها اعم از انرژی، راه و آب در بدترین وضعیت بوده لذا همه مسئولان باید کمک کنند و از وزیر راه درخواست داریم به این معضل بپردازد.

وی همچنین با انتقاد از مشکلاتی که باعث صف های طولانی نان شده است، گفت: وضعیت نانوایی ها و صف های طولانی مردم را اذیت می کند و این بی عرضگی ها در مدیریت است که نمی تواند معضل نان را حل کند. در حوزه پسماند استاندار مرد میدان بوده، با برنامه است و ما به تدبیر ایشان ایمان داریم اما برای حل این معضل نیازمند یاری همه حاکمیت هستیم. امروز پسماند در شمال کشور یک ابرچالش است که باید به این عرصه کمک شود.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه نهاده های دامی، دامداران در بدترین شرایط قرار دارند و هر روز گران می شود و توزیع نامناسب امان دامداران را بریده است. وضعیت کارگران ساختمانی و بیمه آنها نیز اسفناک است.

