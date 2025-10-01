تذکر بیش از ۵۰ نماینده به وزیر کشور برای افزایش حقوق کارکنان این وزارتخانه

به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

غلامرضا توکل شورجه نماینده سروستان به وزیر راه درباره لزوم تسریع در تعویض و روکش و بهسازی راه‌های روستایی خرامه و کوار.

کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر به رئیس جمهور و وزیر راه درباره ضرورت تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی از مستأجران و تذکر دیگری به وزیر اقتصاد درباره ضرورت دایر کردن شعبه بانک کشاورزی در لاجان و تذکری به وزیر ورزش درباره ضرورت احداث سالن ۲هزار نفری در میرآباد و تذکر دیگری به رئیس جمهور درباره رسیدگی به ممانعت سازمان امور استخدامی کشور و طرفین آن و تذکری به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در اتمام طرح نیمه تمام پایگاه سلامت سردشت.

روح الله نجابت نماینده شیراز و ۲۸ نماینده دیگر به وزیر راه درباره تسریع در کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب.

محمود طاهری نماینده شبستر و ۲۷ نماینده دیگر به وزیر تعاون درباره ضرورت ساماندهی هتل بزرگ بندر شرفخانه از سوی سازمان تأمین اجتماعی و تذکر دیگری به وزیر راه درباره تسریع در اجرای پروژه دوبانده کردن حوزه انتخابیه.

سیدنجیب حسینی نماینده گالیکش به رئیس جمهور درباره ضرورت حل اختلاف میان سازمان امور استخدامی کشور و طرفین.

محمد میرزایی نماینده شاهین دژ به وزیر اقتصاد درباره رسیدگی به بانک سپه درباره سامانه نانی نو.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر و ۳۴ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم همکاری فرمانداران و استانداران با گروه‌های جهادی.

علی اکبر علیزاده، احمد مرادی، علیرضا زندیان، حبیب قاسمی، حمیدرضا بهنام گودرزی، رمضان رحیمی دستلویی، سلام ستوده، فرامرز شاهسواری، روح الله لک علی آبادی و علی احمدی به وزیر اقتصاد درباره ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خوداشتغالی، مسکن شهری و روستایی و برخورد با بانک‌های متخلف.

محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و ۴۱ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت ساماندهی نیروهای فرهنگی متخصص و ارتقای علمی دانش آموزان و تذکر دیگری به همراه ۳۳ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره ضرورت حفظ شأن نمایندگان در دفاتر قوه قضائیه در استان‌ها و شهرستان ها.

سلام ستوده نماینده مهاباد به وزیر تعاون درباره لزوم توجه به حقوق معلولان.

شهین جهانگیری نماینده ارومیه به رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به خشک شدن دریاچه ارومیه.

علی کُرد نماینده خاش به وزیر راه درباره ضرورت تسریع در اجرای عملیات روکش راه‌های روستایی و عشایری خاش.

سیدمحمد پاک مهر نماینده بجنورد به همراه ۲۵ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت رسیدگی به مشکلات و اجرای برنامه راهبردی در بخش کشاورزی خراسان شمالی.

احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۵۶ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره ضرورت افزایش حقوق کارکنان این وزارتخانه و تذکر دیگری به همراه ۴۶ نماینده دیگر به وزیر نیرو درباره نصب کنتورهای هوشمند.

تذکر علی احمدی نماینده میاندوآب به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت تعیین تکلیف معلمان پیش دبستانی ها.

فرامرز شاهسواری نماینده هشترود و ۴۴ نماینده دیگر به وزیر نیرو درباره ضرورت توجه به مشکلات آب در سال آینده.

کامران پولادی نماینده نوشهر و ۳۴ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم تسریع در اجرای پروژه کنارگذار بخش‌های حوزه انتخابیه در تهران-چالوس.

جعفر قادری نماینده شیراز و ۴۳ نماینده دیگر به وزیر تعاون درباره ضرورت بیمه معلم‌های کلاس‌های قرآن توسط سازمان تأمین اجتماعی.

سالار ولایتمدار نماینده قزوین به همراه ۵۰ نماینده دیگر به وزیر راه درباره جلوگیری از پرداخت جریمه تأخیر تسهیلات متقاضیان مسکن ملی.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و ۴۹ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی برای نظارت بر افزایش بی‌رویه نهاده‌های دام و طیور.

علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۴۱ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم توجه به زیرساخت‌ها در مناطق شهری روستایی.

