فلاحی خبرداد:
بررسی وضعیت لوایح حوزه زنان در نشست با وزیر اطلاعات
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس از برگزاری نشست این فراکسیون با وزیر اطلاعات خبر داد و گفت: در این نشست درباره لوایح مربوط به حوزه زنان و پیوستهای امنیتی و تحولات جاری و مسائلی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم کشور را تحت تأثیر قرار میدهند، بحث و تبادلنظر و مسائل از جنبههای مختلف بررسی شد.
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست اعضای این فراکسیون با وزیر اطلاعات، گفت: در این نشست درباره وضعیت لوایح مربوط به حوزه زنان و پیوستهای امنیتی و تحولات جاری و مسائلی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم کشور را تحت تأثیر قرار میدهند، بحث و تبادلنظر و مسائل از جنبههای مختلف بررسی شد.
وی افزود: نمایندگان نقطهنظرهای خود را مطرح کردند و وزیر اطلاعات نیز پاسخهایی در این زمینه ارائه کرد و بر ضرورت شکلگیری انسجام و وحدت ملی در کشور تأکید و مطرح شد که نمایندگان زن مجلس میتوانند در چنین موضوعاتی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم، با اشاره به نشست اعضای این فراکسیون با مشاوران امور بانوان در وزارتخانهها و نیز مدیران در سازمانهای مختلف، ادامه داد: در این نشست نیز درباره وضعیت زنان در دستگاههای اجرایی گفتوگو شد و تمرکز اصلی بر بررسی چالشهای حوزه زنان در وزارتخانهها و مسئله بودجه مرتبط با آنها و همچنین برنامه هفتم پیشرفت بود.
فلاحی ادامه داد: اغلب بانوانی که بهعنوان مشاور وزیر یا مدیر امور زنان در سازمانها فعالیت میکنند، انتقاد داشتند که یا بودجه لازم به فعالیتهای مربوط به حوزه زنان اختصاص نمییابد و یا بودجه آنها بهطور کامل قطع شده است همچنین بسیاری از سازمانها و نهادها، توجه و حمایت لازم را از ظرفیتهای بانوان ندارند.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: این مشاوران از نمایندگان مجلس درخواست کردند که نسبت به این موضوعات مطالبهگری بیشتری داشته باشند و ما در پاسخ به این درخواست تأکید کردیم که خود آنها نیز باید در فصل بررسی بودجه و در چارچوب وظایف دستگاه متبوعشان، پیگیریهای لازم را انجام دهند تا بتوانیم در تعامل دوجانبه، مشکلات را رفع کنیم.
وی یادآور شد: مقرر شد دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده بهصورت جمعبندیشده در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه قرار گیرد تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری، بهویژه در حوزه زنان، لحاظ شود همچنین تلاش خواهد شد تا بخشهایی از بودجه که با چالش مواجه شدهاند، مورد بازنگری و مدیریت قرار گیرند.