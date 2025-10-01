به گزارش ایلنا، نشست کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی منطقه ۳ کلان‌شهر تهران با حضور محمد حسین صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عبدالمجید رحمانی دبیر مرکز رصد و پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ و مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به همت مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران برگزار شد.

صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های برخورد با دست‌فروشان اظهار کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه باید ادامه پیدا کند اما متأسفانه اجرای کامل آن زمان‌بر می باشد در عین حال مهم این است که میان کسانی که از روی نیاز معیشتی فعالیت می‌کنند و کسانی که به شکل سازمان‌یافته و مافیایی دست به این کار می‌زنند، تفاوت قائل شویم.

وی افزود: نباید جمع‌آوری دست فروشان را اولین راهکار بدانیم بلکه توانمندسازی و حل مشکلات معیشتی باید در اولویت قرار گیرد در این راستا ما باید به سمت جامعه‌ای سوق یابیم که شهروند خود قانون‌مدار باشد. ضمن اینکه فرهنگ‌سازی در این مسیر بسیار مهم است در صورتی که بازار غیررسمی دست‌فروشی مشتری نداشته باشد، خود به خود جمع خواهد شد.

صادقی در ادامه به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت و گفت: مقابله با این پدیده وظیفه ذاتی شهرداری است و نیاز به دستور قضایی ندارد؛ اما هر جا که لازم باشد، دستگاه قضایی برای حمایت و همراهی ورود پیدا خواهد کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تدابیر پیشگیرانه وضعی تأکید کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که امکان وقوع سرقت و جرایم مشابه کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سارقان و افراد تحت تعقیب، از میان معتادان هستند. اگر غربالگری و تکمیل فرآیندها انجام شود، می‌توانیم بیش از ۳۰ درصد این افراد را شناسایی و مدیریت کنیم.

صادقی خاطرنشان کرد: پیشگیری هوشمندانه، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای اصلی برای کاهش جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی است.

همچنین عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه هر آسیب کوچک می‌تواند به مسئله‌ای بزرگ در سطح بین‌المللی تبدیل شود، افزود: فعالیت‌های انجام‌شده باید با حساسیت و جدیت بیشتری پیگیری شود تا بهانه‌ای برای سوءاستفاده بدخواهان ایجاد نشود.

جلالیان با قدردانی از همکاری شهرداری تهران، دادستانی و سایر دستگاه‌ها بیان کرد: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده و جلسات هماهنگی با حضور مدیران شهری و نمایندگان قضایی برگزار شده است. با این حال، اجرای کامل مصوبات و پیگیری دقیق گزارش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: همه ما خود را سرباز این مسیر می‌دانیم و وظیفه داریم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای وجهه بین‌المللی کشور تلاش کنیم. نباید اجازه دهیم کم‌توجهی یا بی‌برنامگی مانع از دستیابی به اهداف شود.

در ادامه حمید جوانی شهردار منطقه ۳ با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در این منطقه، از پاک‌سازی نقاط ناامن حاشیه بزرگراه‌ها خبر داد و ابراز داشت: مسیرهای بزرگراهی منطقه ۳ طولانی است و در گذشته، فضاهای ناامن حاشیه‌ای محل حضور معتادین متجاهر و کارتن‌خواب‌ها بود که با همکاری مؤثر سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، این افراد جمع‌آوری و به مراکز مجاز انتقال داده شدند.

شهردار منطقه ۳ با اشاره به فعال بودن گرمخانه‌های منطقه ۳ تصریح کرد: گرمخانه‌های این منطقه هر شب فعال بوده و پذیرش دارند. با این حال، همچنان شاهد آسیب‌هایی در حاشیه بزرگراه‌ها به ویژه در محدوده جنوب غربی منطقه هستیم. محله ده ونک به‌دلیل هم‌مرزی با محله اسلام‌آباد و همجواری با بزرگراه شهید چمران، بیشتر در معرض این آسیب‌ها قرار دارد.

جوانی افزود: با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران و تخصیص اعتبارات ویژه، بخش‌هایی از محلات ده ونک، زرگنده و صدر سامان یافته‌اند و املاکی که سال‌ها رها شده و به پاتوق افراد آسیب‌دیده تبدیل شده بودند، امروز با کاربری‌هایی همچون سرای محله و کتابخانه، به مراکز فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده‌اند.

شهردار منطقه ۳ همچنین از فعال سازی زورخانه ده ونک و جذب نسل‌های مختلف در این مرکز ورزشی خبر داد و آن را عاملی برای التیام فضای اجتماعی محله دانست.

وی با تاکید بر لزوم تداوم این مسیر اظهار داشت: برای تثبیت دستاوردهای این دوره، نیازمند تقویت ظرفیت‌های موجود و اصلاح کامل اماکن ناامن در حاشیه بزرگراه‌ها هستیم، در همین راستا، پیش‌بینی مسیر تندرستی به طول ۱۶.۵ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته تا با طراحی صحیح محیطی، از ورود و تجمع افراد آسیب‌دیده جلوگیری شود.

جوانی خاطرنشان کرد: این اقدامات، بخشی از رویکرد اجتماعی مدیریت شهری در دوره جاری است که با همکاری نهادهای ذی‌ربط، به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در تمامی محلات منطقه ۳ هستیم.

عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و دبیر مرکز رصد و پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران هم در این جلسه با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مرتبط با مجموعه مدیریت شهری طی چهار سال گذشته گفت: شهرداری تهران در کنار دستگاه‌های مختلف به‌ویژه دادستانی و مدیران مرتبط، نگاه ویژه‌ای به موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته و در این مدت همکاری مؤثری صورت گرفته است.

رحمانی با اشاره به اهمیت مصوبات توضیح داد: بخش زیادی از مصوبات جنبه عمومی دارد و برای تمامی مناطق تهران قابل اجرا است. از جمله این موارد می‌توان به برخورد با پدیده زباله‌گردی، ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر اشاره کرد. این تصمیمات فرصتی برای تمامی مناطق شهری است تا اقدامات هماهنگ‌تری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران همچنین تصریح کرد: مجموعه شهرداری تهران همچون گذشته فعالیت خود را ادامه خواهد داد. هدف از این اقدام، پیگیری مستمر و دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی است.

رحمانی تأکید کرد: در کنار مجموعه‌های داخلی شهرداری، همکاری آموزش و پرورش، بهزیستی، کلانتری‌ها و سایر نهادهای محلی برای اجرای کامل این طرح‌ها ضروری است تا گام‌های مؤثرتری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران برداشته شود.

ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز ضمن قدردانی از شهردار منطقه و مدیران حاضر در جلسه گفت: همکاری میان دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، دادستانی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت محلات ایفا کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای تهران خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر و ماهانه با حضور مسئولان قضایی و مدیران محلی برگزار شود. دادستانی آماده است تا با حضور میدانی در ساعات مختلف شبانه‌روز مشکلات را از نزدیک بررسی و تصمیمات عملیاتی اتخاذ کند.

وی همچنین به موضوعاتی چون دستفروشی، سرقت‌های خرد و مشکلات اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی اشاره و تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت نگهبانان محلات و تقویت نظارت اجتماعی، این مسائل را مدیریت کرد تا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان کاهش یابد.

مهبودی بیان کرد: مصوبات اجتماعی باید در همه مناطق تهران اجرایی شود و مسئولان محلی وظیفه دارند با همکاری مستمر دادستانی و سایر نهادها برای رفع آسیب‌ها و ارتقای امنیت شهری اقدامات جدی و مداوم انجام دهند.

بر اساس گزارش سایت شهر، در بازدید از محله ده ونک و جلسه کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران حجت الاسلام حسین زاده معاون دادستان تهران و مبارزه با مواد مخدر دادستانی تهران، دهستانی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه۳، سرهنگ مقدم فرمانده یگان حفاظت سازمان ها و شرکت‌های شهرداری تهران ، نماینده سازمان مدیریت پسماند، نماینده شرکت شهربان و حریم بان، رئیس کلانتری یوسف آباد، رئیس پایگاه سوم مبارزه با مواد مخدر، رئیس کلانتری ۱۴۵ ونک، رئیس کلانتری ۱۲۴ قلهک، رئیس کلانتری ۱۰۳ گاندی، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری تهران، نماینده بهزیستی شهرستان شمیرانات، رئیس کمیته امداد مناطق ۳ و ۴، معاون اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح وجمعی از مدیران شهری نیز حضور داشتند.