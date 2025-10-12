اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها گفت: به نظر من، مکانیزم ماشه قبل از اینکه فعال شود، سال‌هاست که به طور غیررسمی توسط اروپایی‌ها اجرا شده و به طرق مختلف کارشکنی‌هایی انجام شده و اجازه نداده‌اند ما تجارت درستی داشته باشیم.

جهانگیر گفت: لذا اینکه اکنون به صورت رسمی اعلام می‌شود که مکانیزم فعال می‌شود، با توجه به اقدامات پسینی که داشتند، به نظر می‌رسد اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: تمامی بخش‌های کشور، از جمله بازار دارویی، بازار مواد غذایی و سایر بازارها مثل بازارهای ارزی کشور خود را برای مقابله با هرگونه نابسامانی و جلوگیری از التهابات آماده کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به مردم اطمینان می‌دهیم که مسئولان در حوزه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند که هیچگونه وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مردم به وجود نیاید.

وی تاکید کرد: همچنین، در سایه همدلی و وحدت، نشان داده خواهد شد که امثال این ماشه‌ها هیچ تأثیری در روند تفکر مردم برای مقاومت و پایداری نخواهد گذاشت. ان‌شاالله مردم این مرحله را هم با صبوری و ایستادگی و قدرت طی خواهند کرد.

