خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایلنا:

تمامی بخش‌های کشور خود را برای مقابله با هرگونه نابسامانی و جلوگیری از التهابات آماده کرده‌اند

تمامی بخش‌های کشور خود را برای مقابله با هرگونه نابسامانی و جلوگیری از التهابات آماده کرده‌اند
کد خبر : 1694085
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جلوگیری از التهابات در بازار با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه توضیحاتی ارائه کرد.

اصغر جهانگیر  سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از   با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها گفت: به نظر من، مکانیزم ماشه قبل از اینکه فعال شود، سال‌هاست که به طور غیررسمی توسط اروپایی‌ها اجرا شده و به طرق مختلف کارشکنی‌هایی انجام شده و اجازه نداده‌اند ما تجارت درستی داشته باشیم.

جهانگیر گفت: لذا اینکه اکنون به صورت رسمی اعلام می‌شود که مکانیزم فعال می‌شود،  با توجه به اقدامات پسینی که داشتند، به نظر می‌رسد اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.

وی ادامه داد:  تمامی بخش‌های کشور، از جمله بازار دارویی، بازار مواد غذایی و سایر بازارها مثل بازارهای ارزی کشور خود را برای مقابله با هرگونه نابسامانی و جلوگیری از التهابات آماده کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به مردم اطمینان می‌دهیم که مسئولان در حوزه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند که هیچگونه وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مردم به وجود نیاید.

وی تاکید کرد: همچنین، در سایه همدلی و وحدت، نشان داده خواهد شد که امثال این ماشه‌ها هیچ تأثیری در روند تفکر مردم برای مقاومت و پایداری نخواهد گذاشت.  ان‌شاالله مردم این مرحله را هم با صبوری و ایستادگی و قدرت طی خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ