سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگو با ایلنا:
تمامی بخشهای کشور خود را برای مقابله با هرگونه نابسامانی و جلوگیری از التهابات آماده کردهاند
سخنگوی قوه قضاییه درباره جلوگیری از التهابات در بازار با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه توضیحاتی ارائه کرد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها گفت: به نظر من، مکانیزم ماشه قبل از اینکه فعال شود، سالهاست که به طور غیررسمی توسط اروپاییها اجرا شده و به طرق مختلف کارشکنیهایی انجام شده و اجازه ندادهاند ما تجارت درستی داشته باشیم.
جهانگیر گفت: لذا اینکه اکنون به صورت رسمی اعلام میشود که مکانیزم فعال میشود، با توجه به اقدامات پسینی که داشتند، به نظر میرسد اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: تمامی بخشهای کشور، از جمله بازار دارویی، بازار مواد غذایی و سایر بازارها مثل بازارهای ارزی کشور خود را برای مقابله با هرگونه نابسامانی و جلوگیری از التهابات آماده کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به مردم اطمینان میدهیم که مسئولان در حوزههای مختلف به صورت شبانهروزی تلاش میکنند که هیچگونه وقفهای در خدماترسانی به مردم به وجود نیاید.
وی تاکید کرد: همچنین، در سایه همدلی و وحدت، نشان داده خواهد شد که امثال این ماشهها هیچ تأثیری در روند تفکر مردم برای مقاومت و پایداری نخواهد گذاشت. انشاالله مردم این مرحله را هم با صبوری و ایستادگی و قدرت طی خواهند کرد.