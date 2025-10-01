خبرگزاری کار ایران
با رای نمایندگان مجلس صورت گرفت

مصوبه مجلس برای دسترسی آسان و ارزان مردم به اماکن ورزشی

نمایندگان مجلس مصوب کردند که وزارت ورزش مکلف است حق استفاده رایگان از اماکن ورزشی مختص خود را در اختیار فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی قرار دهد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مواد ۱۵، ۲۲ و اصلاحات آن را به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵ این لایحه آمده است؛ 

وجوه هزینه های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه های ورزشی بانوان، جانبازان، توان یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید وزارت تهیه می شود، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می شود.

همچنین در ماده ۲۲ این لایحه نیز آمده است؛ در راستای اجرای بند (۳) اصل سوم قانون اساسی، جزء (۱) بند «الف» ماده (۳)، اجزای (۱) و (۲۵) بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جهت دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به اماکن ورزشی، وزارت مکلف است حق استفاده رایگان از اماکن ورزشی مختص خود را در اختیار فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی دارای اولویت بر اساس آمایش سرزمینی ورزش کشور که به تأیید وزارت می‌رسد قرار دهد. دستورالعمل اجرای این ماده با اولویت تقویت ورزش همگانی، ارائه خدمات به ورزش دانش‌آموزی، زنان، جانبازان و کم‌توانان ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت با همکاری وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مخالفت مجلس با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی

همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت؛ با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی مبنی بر حذف تبصره ماده ۲۲ این لایحه موافقت کردند.

تبصره حذف شده بدین شرح است؛ به منظور رعایت حقوق مخاطب در تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و پخش رایگان برای مردم، سازمان صدا و سیما مکلف به ضبط و پخش زنده مسابقات ورزشی به صورت فراگیر در تمامی بسترهای انتشار متناسب با ظرفیت‌های فنی و تولیدی خود می‌باشد. آثار تولیدی حاصل از این رویدادها متعلق به سازمان صدا و سیما است و باشگاه‌های موضوع این قانون موظف هستند جهت ضبط و تولید و پخش زنده با رعایت الزامات قانونی و مصوبات جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر از طریق سازمان صدا و سیما اقدام نمایند.

انتهای پیام/
