رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛
توقیف ۱۷۶ دستگاه ماینر غیر مجاز در یک هفته اخیر
رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف ۱۷۶دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرستان بستک طی یک هفته اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم کمک به دولت بهمنظور رفع مشکل ناترازی حاملهای انرژی و باتوجه به خاموشیهای پی در پی برق در سطح استان هرمزگان برای برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از دستگاههای رمز ارز که سهم قابل توجهی در قطعی و نارسایی برق دارند، تدابیر ویژهای از سوی دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطین به ویژه نهادهای امنیتی و انتظامی و ادارات برق در شهرستانهای مختلف اتخاذ شده است.
وی در ادامه افزود: در همین راستا و در ادامه برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز بهعنوان یکی از مصادیق تعدی به حقوق عامه، ۱۷۶ دستگاه ماینر غیر مجاز طی یک هفته اخیر در شهرستان بستک شناسایی و توقیف شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بر این اساس، به دستور رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مأموران فراجا با همکاری نماینده شرکت توزیع برق به منظور شناسایی اشخاص دخیل در امر استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال، به صورت لحظهای در ساعت اوج مصرف برق، ضمن شناسایی آن دسته از واحدهای تجاری و مسکونی که مصارف غیرعادی داشتهاند در بازرسی از تعدادی از واحدهای مسکونی در این شهرستان ۵۲ دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.
وی در ادامه افزود: همچنین روز گذشته نیز در بازرسی از تعدادی از واحدهای مسکونی و یک مرغداری در شهرستان بستک، روستای فرامرزان و شهر کوخرد تعداد ۱۲۴ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط شد که بر این اساس مجموع کشفیات ماینر غیر مجاز طی یک هفته اخیر، ۱۷۶ دستگاه بوده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بررسیها نشان داد که همه ماینرهای کشف شده از انشعابات برق غیرمجاز استفاده کرده و اغلب با سیستمهای خنکسازی همچون فن و کولر تجهیز شده بودند تا فعالیت خود را مخفیانه ادامه دهند.
این مقام قضایی یادآور شد: بر اساس نظر کارشناسان، توان مصرفی مجموع این تجهیزات معادل برق دهها واحد مسکونی بوده و در شرایط بحرانی اوج مصرف، میتوانست فشار مضاعفی بر شبکه برق منطقه وارد کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: عملیات شناسایی این تجهیزات از طریق ترکیبی از بازرسیهای میدانی، گزارشهای مردمی و اعلام همکاران صنعت برق انجام شد و در تمامی موارد، انشعابهای غیرمجاز قطع و تجهیزات استخراج رمز ارز نیز توقیف شدهاند.
وی تأکید کرد: فعالیت ماینرهای غیرمجاز به دلیل مصرف بالای برق و اثرگذاری منفی بر پایداری شبکه، یکی از تهدیدهای جدی برای تأمین برق مشترکان قانونی محسوب میشود و به همین دلیل از همه مردم در اقصی نقاط استان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک به استخراج غیرقانونی رمزارز، مراتب را به دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی و شرکت توانیر اطلاع دهند.