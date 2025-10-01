به گزارش ایلنا، روح الله لک علی‌آبادی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه جامع نظام باشگاه داری در تذکری درباره هزینه های گزافی که به برخی باشگاه ها و ورزشکاران داده می شود، گفت: این روزها مردم به خاطر هزینه های زیادی که به برخی ورزشکاران به ویژه در حوزه فوتبال داده می شود، نگران هستند و هواداران آنها در این زمینه انتقاد دارند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حمایت از حوزه ورزش و ورزشکاران ارزشمند است اما نباید بی ضابطه باشد، گفت: امروز رانت و فساد در برخی ورزش ها بیداد می کند و رقم های ۲هزار میلیارد تومانی به برخی باشگاه ها می دهند و وقتی نمایندگان از این روند انتقاد می کنند، می گویند نمایندگان به فکر معیشت مردم باشند و در این حوزه دخالت نکنند. آیا این پول غیر از معیشت مردم است؟

وی در ادامه با بیان اینکه هواداران با پول شخصی خود به حمایت از تیم های مورد علاقه خود می پردازند در حالی که این تیم ها پول های کلانی دریافت می کنند، اظهار داشت: برخی بازیکنان با پول های میلیاردی جابجا می شوند و پیشکسوتان در این زمینه ناراضی هستند لذا وزیر ورزش و دولت باید به این موضوع رسیدگی کند که چرا این پول های کلان بی ضابطه مصرف می شود.

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان با بیان اینکه بخشی از این پول ها صرف بازیکنان و ورزشکارانی می شود که یک بار هم پای آنها به توپ نمی خورد و یا روی تشک نمی روند، ابراز کرد: امروز پول های کلانی به دلالان داده می شود و مردم درباره آن نگران هستند و نمایندگان نیز حق دارند تا از حقوق ملت دفاع کنند.

